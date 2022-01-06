ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم 200 طربة لمخدر الحشيش قبل ترويجها بالإسكندرية

تمكن ضباط مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة، التابع لقطاع المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، في الإسكندرية، من ضبط 3 أشخاص، عاطلين، أحدهم له معلومات جنائية مُسجلة؛ لاتهامهم بحيازة 200 طربه لمخدر الحشيش، تزن 20 كيلو جرام، بقصد الاتجار، وقدرت قيمتهم المالية 2 مليون جنيه.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من إدارة مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة، يفيد ورود معلومات سرية حول قيام 3 أشخاص "2 منهم محل إقامتهم مركز شرطة القنطرة، غرب الإسماعيلية، والثالث محل إقامته نطاق دائرة قسم شرطة ثان الرمل، محافظة الإسكندرية"، بالاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائهم في نطاق واسع.

وأكدت التحريات صحة المعلومات، وبتقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعي الأمن "الوطني، والعام"، ألقي القبض عليهم في نطاق قسمي شرطة "الدخيلة، وأول المنتزه"، أثناء استقلالهم سيارتين، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على المخدرات، ومبلغ مالي، و4 هواتف محمولة.

وبمواجهة المقبوض عليهم بالمضبوطات، أيدوا ما جاء بالتحريات، واعترفوا بنشاطهم، وأقروا بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزتهم، كانت بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة، لتسهيل الاتصال بعملائهم، والسيارتين لاستخدامهما في عملية الترويج.

ووفقًا لبيان أمني، اليوم الخميس، تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.