أشرف زكي: جنازة مها أبو عوف ظهر غد من مسجد الرحمن الرحيم

نعى الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين، الفنانة الراحلة مها أبو عوف التي وافتها المنية منذ قليل.

وقال زكي لـ"الشروق" إن الجنازة ستشيع من مسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم ظهر اليوم الخميس.

أخر أعمال الفنانة الراحلة كان مسلسل "الحرير المخملي"، الذي عرض خلال الأشهر القليلة الماضية، من بطولة مصطفى فهمي، داليا مصطفى، أحمد وفيق، ولاء الشريف، أحمد وفيق، هالة فاخر، سامي مغاوري، طارق صبرى، والعمل مأخوذ عن رواية الحرير المخملى لأميمة عزالدين، إشراف على الكتابة أمين جمال، سيناريو وحوار أحمد أبوزيد توفيق، وشادي أسعد، وحمدي التايه، وإخراج أحمد حسن.

ومها أبو عوف هي شقيقة الفنان عزت أبو عوف، وواحدة من أبناء الملحن أحمد شفيق أبو عوف، وكونت مع شقيقها عزت وشقيقاتها الثلاث منى ومنال وميرفت فرقة «الفور إم» في نهاية السبعينيات، وهي الوحيدة بين شقيقاتها التي استمرت بالعمل الفني والتمثيل، درست في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وهي الزوجة الرابعة والأخيرة للمطرب عمر خورشيد، حيث تزوجته ببداية عام 1981 قبل وفاته بأشهر قليلة، ولم يستمر زواجهما إلا مدة قصيرة، حيث توفي خورشيد في مايو من نفس العام.