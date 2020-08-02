 إسرائيل تخطط لبناء المزيد من الوحدات الاستيطانية في القدس الشرقية - بوابة الشروق
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إسرائيل تخطط لبناء المزيد من الوحدات الاستيطانية في القدس الشرقية

تل أبيب (د ب أ)
نشر في: الخميس 6 يناير 2022 - 12:04 م | آخر تحديث: الخميس 6 يناير 2022 - 12:04 م

أفادت منظمة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية بأن إسرائيل ماضية في بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية في القدس الشرقية.

وأكدت متحدثة باسم المنظمة اليوم الخميس أن لجنة تخطيطٍ وافقت على خطط لبناء 3557 وحدة جديدة.

وذكرت الحركة، على موقعها الإلكتروني، أن "كل هذه الخطط تعد أخبارا سيئة لاستقرار القدس وآفاق السلام".

وتجدر الإشارة إلى أن بعض الوحدات المخطط لها تمثل معضلة أكثر من غيرها لأنها تجعل الاتصال الجغرافي بين الأحياء العربية في القدس الشرقية وبيت لحم أمرا مستحيلا.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية، وغيرهما من الأراضي العربية، عام 1967. واليوم يعيش هناك أكثر من 600 ألف مستوطن يهودي.


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