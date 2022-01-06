اكتشفنا آلاف البرديات أثناء الحفر بمدينة «انتينوبوليس» فى المنيا.. وعثرنا على برديات مزينة بصور حيوانات رائعة

ولدينا 15 بعثة أثرية إيطالية من الدلتا إلى أسوان

‏استكمال العمل داخل معبد هادريان لإظهاره كاملا خلال فبراير المقبل

جميع القطع الأثرية المهمة تذهب إلى المتاحف المصرية.. والعالم ينتظر افتتاح المتحف الكبير



قال رئيس البعثة الأثرية الإيطالية بجامعة فلورنسا العاملة فى مصر، روزاريو بينتودى، إنه عمل لمدة 50 عامًا فى البحث عن الآثار بمحافظات مصر المختلفة، وشارك فى عدد كبير من الحفائر واكتشاف قطع آثرية نادرة منها آلاف البرديات «اليونانية والقبطية»، مشيرا إلى التعاون المصرى الإيطالى القوى فى كثير من المجالات ومن بينها التعاون فى مجال الآثار حيث تعمل 15 بعثة إيطالية فى مصر.

وأضاف بينتودى فى حواره لـ«الشروق»، أن الآثار المصرية والفرعونية كنز كبير تمتلكه مصر ولا تمتلكه أى دولة أخرى، ويعرف العالم أجمع الآثار والحضارة المصرية العريقة التى تمتد إلى آلاف السنين، متوقعا أن يكون العام الحالى 2022 عاما ثريا بالنسبة للمصريين حيث يشهد افتتاح المتحف المصرى الكبير الذى يضم آلاف الآثار المصرية وينتظره العالم.

إلى نص الحوار:

< فى البداية، متى بدأت العمل فى المواقع الأثرية المصرية؟

ــ أتيت إلى مصر لأول مرة فى أواخر الستينيات مع مانفريدو مانفريدى، وهو أستاذى فى علم البرديات بجامعة فلورنسا، وكنت أزور مصر مرات عديدة إلى أن حدثت حرب يونيو 1967 مع إسرائيل، حيث أغلقت مصر أبوابها أمام الأجانب، بينما ظل المتحف المصرى بالتحرير فقط مفتوحًا للعلماء، لذلك ذهبنا لعدة سنوات للعمل على أوراق البردى المحفوظة لدينا فى مستودع البردى الموجود بمتحف التحرير، وفى ذلك الوقت كان هنرى رياض مديرًا للمتحف.

وفى السبعينيات تمكنت أخيرًا من زيارة مدينة «انتينوبوليس» الشيخ عبدة حاليا، بمدينة ملوى فى محافظة المنيا، والمشاركة فى حملات التنقيب كعالم برديات، حيث توجد أوراق البردى المكتوبة باللغة اليونانية والقبطية والعربية فى كل مكان فى مصر، كما تتضمن أوراق البرديات عدة لغات أخرى من أهمها «الهيروغليفية، الهيراطيقية، الديموطيقية، اليونانية» يستثنى من ذلك البرديات الموجودة فى الخارج أو التى تحتوى على نصوص توراتية مدرجة فى قوائم منفصلة.

< حدثنا عن طبيعة عملك فى الحفائر؟

ــ عملت لمدة 50 عامًا فى أغلب محافظات مصر، ومنذ عام 2000، قمت بتوجيه حملات التنقيب التى ينظمها معهد البرديات «جى فيتيللى» بجامعة فلورنسا سنويًا فى موقع «انتينوبوليس»، التى أنشأها الإمبراطور هادريان فى القرن الثانى الميلادى على ضفاف نهر النيل، علاوة على أن المنطقة تمثل مرحلة تاريخية محصورة ما بين الذكريات الفرعونية والحضارة الإسلامية، كما أن البعثة التى أقودها واحدة من أقدم البعثات الأثرية الإيطالية فى مصر.

< ما أهمية موقع «انتينوبوليس القديمة» الذى تعمل فيه البعثة منذ عام 1935؟

ــ تميزت تلك المدينة بوجود العديد من الآثار بها من مختلف الحضارات، وعثر فى هذه المدينة على آثار ترجع إلى العصر الفرعونى من «تمائم فرعونية، ولفائف كتانية» كان يلف بها المومياوات وبرديات ومحاجر، ومن أثار العصر الرومانى وجدت تماثيل صغيرة، وعملات رومانية، والعديد من العمائر الرومانية الفخمة المتمثلة فى المبانى، وخلال العصور الوسطى وظهور المسيحية امتلأت المدينة بالعديد من الأديرة والكنائس.

وكان من أهم المعالم القبطية التى توجد فى المدينة بيت القديسة ثيودورا، وبئر العائلة المقدسة، بينما من أهم المعالم التى ترجع إلى العصر الإسلامى بيت مريم أو بيت ماريا القبطية وكان المسلمون يطلقون عليه اسم «مسجد عبادة»، كما كان يوجد بقايا فخار ملون يرجع إلى العصور الرومانية والإسلامية.

وتقع مدينة «انتينوبوليس» على الضفة الشرقية لنهر النيل جنوب ملوى على بعد 40 كيلو مترا جنوب المنيا، وتعرف حديثًا بموقع الشيخ عبادة لمجاورته هذه المدينة، كما كان يوجد شواهد أثرية ترجع إلى عصر رمسيس الثانى قبل إنشاء هادريان للمدينة وبنى رمسيس الثانى معبدا له هناك، وتعتبر مدينة انتينويه مدينة الشهداء بالنسبة للأقباط، وأول أكبر مركز مسيحى فى مصر قديما.

< ما الذى أسفرت عنه الحفائر التى شاركت فيها فى مصر؟

ــ تم اكتشاف آلاف البرديات «اليونانية والقبطية»، بمقابر الأقباط الأغنياء والعواصم التى ترجع إلى قديم الزمان حتى عصر اخناتون، من بينهم برديات مزينة بصور الحيوانات الرائعة، وتصور إحدى هذه البرديات الإمبراطور وبرفقته زوجته على عربة تسحبها حيوانات رائعة، ولأول مرة فى انتينوبوليس، تتم إدارة بعثة بقيادتى وتعاونا مع باحثين من مختلف البلاد، بالإضافة إلى فريق من جامعات روما بإيطاليا.

كما أنه تم اكتشاف إحدى اللوحات متعددة الألوان من «الجص»، وتجسد إحدى المعارك بين الفرسان والرماة، الذين يرتدون الدروع، وبذلك توضح المرحلة الانتقالية بين عصرين هما البيزنطية والمسيحية، وقد تكون آخر مرحلة للوجود الإمبراطورى المسيحى فى مصر، فضلا عن اكتشاف العديد من المومياوات المسيحية فى مدينة «انتينوبوليس» والتى عثر عليها الأثرى الفرنسى «ألبير جاييه» فى نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين.

< ما أهم شىء تفخر به خلال فترة وجودك فى مصر؟

ــ قمت بتغيير المكان الأصلى لعمود ضخم من الجرانيت يزن 37 طنا ويبلغ طوله 12 مترا، ووضعته عند البوابة الشرقية لمدينة «انتينوبوليس» مستخدما الوسائل الحديثة والتقنية الاقتصادية للبكرات والرافعات المماثلة لتلك التى كانت تستخدم فى العصور القديمة، وأيضا فخور «بديليتا مينوتولى» وهى إحدى تلميذاتى لفترة طويلة لمشاركتها فى الحفريات، حيث اكتشفت جزءا من الأوديسة هوميروس اليونانية.

< ما مصير البرديات والقطع الأثرية التى تم استخراجها نتيجة أعمال الحفر؟

ــ جميع القطع الأثرية الهامة تذهب إلى المتاحف المصرية فى «ملوى، المنيا، التحرير»، بناء على تعليمات وزارة الآثار المصرية، ولدينا مستودع كبير يطلق عليه «مستودع المهمة» وقمنا بتوسيعه مؤخرًا ليحتوى على الآثار التى تم العثور عليها أثناء التنقيب، فضلا عن وجود آلاف أوراق البردى التى استعادتها البعثة الإيطالية ويتم حفظها ثم توضع تحت الزجاج، إضافة إلى وجود أشياء أثرية فى السيراميك والخزف والبرونز والخشب وأنواع مختلفة من المعادن، جميعها محفوظة فى مستودع المهمة إلى أن يتم تحديد المكان الأخير لها.

< ما طبيعة التعاون بين مصر وإيطاليا فى مجال الآثار؟

ــ التعاون المصرى الإيطالى قوى للغاية وممتاز، والأثريون المصريون رائعون، فنحن نتعلم منهم، فضلا عن أن التعاون مستمر مع زملائنا المفتشين المصريين، وعلى رأسهم فتحى عوض مدير عام آثار ملوى وحمادة قلاوى كبير مفتشى آثار ملوى، وهما الآن شقيقان حقيقيان، ولدينا منطقة حفر مشتركة معهم، بمدينة «أنتينوبوليس» وننفذ كل عام مهمة مشتركة وحققنا نتائج ممتازة، منها العثور على صهريج كبير وبقايا أعمدة من ورق البردى بمدينة «أنتينوبوليس»، وما أريد توضيحه أن الصدى الدولى لهذه المهمة المشتركة رائع حقًا، فضلا على أننا لدينا أيضا متعاونون «فرنسيون وبلجيكيون وألمان وهولنديون وأمريكيون» نعمل معهم منذ عقود.

< هل هناك خطط مرتقبة للتعاون فى 2022؟

ــ نعم، نعتزم مواصلة نشاطنا على الأرض فى عام 2022، بدعم من سفارتنا الإيطالية فى القاهرة وقسم الآثار بالمعهد الثقافى الإيطالى بينا كابريوتى، حيث سيتم استكمال العمل داخل معبد«هادريان» للوصول إلى آخر المعبد وإظهاره كاملا، وذلك فى فبراير المقبل، إضافة إلى أنه هناك العديد من الخطط المتوقعة لهذا العام، ولكن ذلك يعتمد على تحسن الأوضاع والحالة الصحية لـ Covid 19، وحتى فى حال عدم وجودى فى مصر خلال الفترة القادمة، فسأتابعها باهتمام كبير، لأن مصر هى البلد الذى أحبه.

عام 2022 سيكون عامًا ثريًا للغاية على جميع المستويات، وخاصة من منظور الافتتاح المتوقع للمتحف المصرى الكبير، والذى ينتظره العالم، وكذلك الانطلاق الرسمى للعاصمة الإدارية الجديدة، فجميعها مشروعات كبيرة ستجذب أنظار العالم أجمع باتجاه مصر، وستسمح بعودة معدلات السياحة.

< كم عدد البعثات الايطالية فى مصر؟

ــ لدينا ما لا يقل عن 15 بعثة أثرية إيطالية فى مصر من الدلتا إلى أسوان.

< هل هناك أفكار أفضل للترويج للآثار المصرية فى الخارج؟

ــ نعم.. الآثار المصرية كنز كبير تمتلكه مصر ولا تمتلكه أى دولة أخرى، وهناك العدید من القطع الأثرية التى خرجت من مصر مسبقًا تجاه متاحف العالم، وھذا ساعد فى زيادة المعرفة بالآثار المصریة، وتمكين رؤية القطع الأثریة لمن لم یتمكن من الحضور لمصر لرؤیتھا مسبقًا، ويجب الاستمرار فى عمل المعارض الأثریة بالخارج لشرح وفھم القیمة العظیمة للآثار.

< متى تتوقع أن تعود الأعداد فى المتاحف الأثرية إلى ما قبل جائحة كورونا؟

ــ نتمنى أن يشهد عام 2022 عودة السياحة الإيطالية فى مصر، وعودة الجماهير إلى المتاحف فى مصر بشكل جيد.