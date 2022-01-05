أول تعليق من ألفيش بعد أول مشاركة مع برشلونة عقب العودة

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علق البرازيلي داني ألفيس، لاعب برشلونة، على أول انتصار له بعد العودة إلى البرسا.

وحقق برشلونة انتصارا صعبا على ديبورتيفو ليناريس في كأس ملك إسبانيا وتأهل لدور الـ16، في اللقاء الأول لداني ألفيس بعد عودته.

وقال ألفيس في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت الكتالونية: "أحاول أن استمتع مع زملائي في الفريق ومساعدتهم والمعاناة معهم، إنه شعور علينا أن ندافع عنه".

وأضاف: "نعلم أن الكأس هي مسابقة يمكنك أن تحصل فيها على مفاجآت إذا لم تكن في المستوى".

وواصل: "اليوم مميز جدًا لارتداء هذا القميص مرة أخرى".

وأتم ألفيس تصريحاته: كان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف لكننا نشعر بالرضا".