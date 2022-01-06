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اتحاد الكرة الجديد يجتمع بالجهاز الفني للمنتخب

محمد عبد المحسن
نشر في: الخميس 6 يناير 2022 - 11:04 ص | آخر تحديث: الخميس 6 يناير 2022 - 11:04 ص

يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، اجتماعًا اليوم الخميس، مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش.

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع عن بعد بواسطة خاصية الفيديو كونفرنس، وذلك للوقوف على آخر استعدادت المنتخب لكأس الأمم الإفريقية المقبلة «الكاميرون 2021» والتي تقام خلال الفترة من 9 يناير الجاري وحتى 6 فبراير المقبل، بعد تأجيلها لمدة عام بسبب كورونا.

في سياق متصل، من المقرر أن يسافر جمال علام، رئيس الاتحاد الكرة رئيسًا للبعثة في البطولة، والتي من المقرر أن تسافر بعد غدٍ، السبت إلى الكاميرون.

وكانت القائمة الأولى برئاسة جمال علام فازت بانتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم التي أجريت يوم أمس الأربعاء، بعدما حصلت على الأغلبية المطلقة في عملية التصويت.

وتضم القائمة الفائزة كل من: جمال علام رئيسا، خالد الدرندلي نائبا للرئيس وبعضوية كل من محمد حلمي مشهور، محمد أبو الوفا، حازم إمام، محمد بركات، إيهاب الكومي، عامر حسين ودينا الرفاعي.


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