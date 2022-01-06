خوان براون يُحدد الراحلين عن الإسماعيلي في يناير الحالي

استقر الأرجنتيني خوان براون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، على اللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وقرر المدرب الأرجنتيني الاستغناء عن خدمات كل من المدافع أحمد فتحي كاستيلو وثلاثي الوسط عمر هنيدي ومدحت فقوسة ومصطفى فارس ومروان شوقي والمهاجم حازم مرسي والحارس كمال السيد والظهير الأيمن أحمد أيمن، وذلك لعدم حاجة الفريق لخدماتهم الفنية في الفترة المقبلة.

وأبلغ «براون» مسؤولي الدراويش بأسماء اللاعبين الذين لا يرغب في استمرارهم مع الفريق في الفترة المقبلة، من أجل تسويقهم في الميركاتو الشتوي.

وكان الإسماعيلي وافق على رحيل الظهير الأيسر محمود البدري، إلى صفوف إيسترن كومباني، لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة، وفسخ التعاقد مع الزامبي جاستن شونجا، بالإضافة إلى هروب المهاجم الناميبي بينسون شيلونجو، كما تم بيع شكري نجيب، إلى فاركو، مقابل 5 ملايين جنيه.

ودعم الدراويش صفوفه، خلال الميركاتو الشتوي بالتعاقد مع المهاجم البوليفي كارميلو ألجاراناز، والجامبي سايكو كونتيه، لمدة 4 سنوات ونصف الموسم.

يذكر أن الاسماعيلي يستعد لخوض مباراة سموحة، المقرر لها الخميس المقبل، في كأس الرابطة.