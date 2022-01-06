إجراءات أمنية واحترازية مشددة في الوادي الجديد للاحتفال بعيد الميلاد المجيد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استعدت كنائس الوادي الجديد للاحتفال بعيد الميلاد، وإقامة قداس العيد مساء اليوم الخميس، وذلك على مستوى الكنائس التابعة لإيبارشية الوادي الجديد للأقباط الأرثوذكس.

وقال القمص برثولماوس، راعي كنيسة العذراء مريم بالخارجة، إنه سيتم إقامة صلوات وقداسات بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

ويترأس القداس الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات، بمقر مطرانية الأقباط بالوادي الجديد بحضور شعب الكنيسة وخورس الشمامسة والآباء الكهنة الإكلريكين والقساوسة، وسط الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وفي السياق، ستقام صلاة القداس بمقر كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بالداخلة ومارمينا، والبابا كيرليس بالفرافرة.

وتشهد كنائس المحافظة إجراءات أمنية مشددة في الشوارع المؤدية لها والمحيطة بها، حيث تم فرض طوق أمني ووضع حواجز وتعزيز الخدمات والتمركزات بمحيط الكنائس، وذلك لضمان تأمينها وتوفير المناخ الملائم للأقباط أثناء الاحتفالات وأداء الصلوات، وحضور قداس عيد الميلاد المجيد.