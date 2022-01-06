مصيلحي يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات الاتحاد السكندري

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تقدم اليوم محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، بأوراق ترشحه لانتخابات النادي في آخر الأيام المحددة لقبول أوراق الترشح.

وحرص عدد كبير من الأعضاء والجماهير على التواجد بمقر النادي بالشاطبي لاستقبال مصيلحي، والتعبير عن دعمه ومساندته لرئاسة النادي لفترة ثانية.

كما تواجد ثلاثة رؤساء سابقين للنادي لدعم ومساندة مصيلحي وهم عفت السادات، حازم ابو هاشم، محمود مشالي، في لفتة نالت استحسان جميع الحضور.

ومن المقرر إقامة انتخابات الاتحاد السكندري يوم 25 فبراير المقبل حسب لائحة النادي والتي تنص علي انتخاب، رئيس ، نائب للرئيس ، 5 أعضاء فوق السن ، 2 تحت السن.