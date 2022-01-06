تستضيف الكاميرون كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم خلال الفترة من 9 يناير الجاري وحتى 6 فبراير المقبل، في مدن ياوندي وجاروا ودوالا وبافوسام وليمبي، بمشاركة 24 منتخبا إفريقيا للمرة الثانية بعد أن أقيمت البطولة السابقة في مصر عام 2019 بمشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى.

وتم تقسيم المنتخبات الـ24 على 6 مجموعات، ضمت الأولى الكاميرون الدولة المضيفة وإثيوبيا والرأس الأخضر وبوركينا فاسو، والثانية السنغال وزيمبابوي وغينيا ومالاوي، والثالثة منتخبات المغرب وغانا والجابون وجزر القمر. فيما تضم المجموعة الرابعة منتخبات مصر ونيجيريا والسودان وغينيا بيساو، والخامسة منتخبات الجزائر حاملة اللقب وكوت ديفوار وسيراليون وغينيا الاستوائية، وتأتي كل من تونس ومالي وموريتانيا وجامبيا في المجموعة السادسة والأخيرة.

ويتناول هذا التقرير منتخبات المجموعة الخامسة (الجزائر وكوت ديفوار وسيراليون وغينيا الاستوائية)، وفرصها في عبور دور المجموعات والوصول إلى الأدوار التالية في البطولة، حيث تقام مبارياتها على ملعب جابوما في مدينة دوالا والذي يسع 50 ألف متفرج.

منتخب الجزائر:

يشارك منتخب الجزائر في كأس الأمم الإفريقية للمرة التاسعة عشر في تاريخه، ويعد من أقوى المرشحين للتتويج بالبطولة للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه، حيث توج باللقب الأول عام 1990 في الجزائر، واللقب الثاني عام 2019 في مصر، خاصة وأنه يمتلك مجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين والمحترفين في أقوى الدوريات الأوروبية على رأسهم رياض محرز وسعيد بن رحمة تحت قيادة المدير الفني الوطني المخضرم جمال بلماضي.

ويدخل منتخب الخضر "الكان" بمعنويات مرتفعة خاصة بعد التتويج بكأس العرب في قطر مؤخرا، بالإضافة إلى تأهله للمباراة الفاصلة للصعود لمونديال 2022، كما يمتلك رقمًا قياسيًا بعد أن وصل إلى 39 مباراة دون هزيمة متخطيا المنتخب الإيطالي، واستمرت سلسلة اللا هزيمة للمنتخب الجزائري، لأكثر من ثلاث سنوات منذ أن بدأت في نوفمبر 2018 بالفوز على توجو بأربعة أهداف مقابل هدف في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2019.

واختار بلماضي 28 لاعبا في قائمة الخضر لخوض كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون تضم في حراسة المرمى: رايس مبولحي (الاتفاق السعودي)، الكسندر اوكيدجا (ميتز الفرنسي)، مصطفى زغبة (داماك السعودي)، وفي خط الدفاع: جمال الدين بنلامري (نادي قطر، قطر)، عيسى مندي (فياريال، إسبانيا)، محمد أمين توجاي، إلياس شيتي، عبدالقادر بدران (الترجي التونسي)، رامي بنسبيني (بوروسيا مونشنجلادباخ، ألمانيا)، يوسف أتال (نيس ، فرنسا). حسين بن عيادة (نجم الساحل ، تونس)، محمد رضا حليمة (بيرشوت ، بلجيكا)، مهدي طهرات (الغرافة ، قطر).

كما تضم في خط الوسط: إسماعيل بن ناصر (ميلان ، إيطاليا)، رامز زروقي (توينتي ، هولندا)، آدم زورجان (شارلروا ، بلجيكا)، حارس بلقبلا (بريست ، فرنسا)، سفيان فيجولي (جالاتا سراي ، تركيا)، سفيان بندبكا (الفاتح ، بلجيكا).

وفي خط الهجوم: رياض محرز (مانشستر سيتي ، إنجلترا)، آدم أوناس (نابولي ، إيطاليا)، يوسف بلايلي (لاعب حر)، سعيد بن رحمة (وست هام يونايتد ، إنجلترا)، ياسين براهيمي (الريان ، قطر)، فريد بولايا (ميتز ، فرنسا)، إسلام سليماني (ليون ، فرنسا)، بغداد بونجاح (السد ، قطر)، محمد أمين عمورة (لوجانو ، سويسرا).

ويفتتح منتخب الجزائر مشواره في المجموعة بمواجهة سيراليون يوم 11 يناير، ثم غينيا الاستوائية في الجولة الثانية يوم 16 يناير، وأخيرا المنتخب الإيفواري في الجولة الثالثة يوم 20 يناير.

منتخب كوت ديفوار:

يشارك منتخب كوت ديفوار في كأس الأمم الإفريقية للمرة الرابعة والعشرين في تاريخه، ويدخل بطولة الكاميرون وحلمه تحقيق اللقب الثالث في تاريخه، حيث سبق له الفوز بالبطولة للمرة الأولى عام 1992 بالسنغال، والمرة الثانية عام 2015 في غينيا الاستوائية.

ويسعى منتخب "الأفيال" بقيادة مديره الفني الفرنسي باتريس بوميل للتتويج بالبطولة، لتعويض إخفاقه في التأهل للمرحلة النهائية من تصفيات مونديال 2022.

ويعول بوميل على كوكبة من النجوم، حيث اختار قائمة لخوض البطولة تضم في حراسة المرمى: سيلفان جبوهو (وولكيت كيتيما ، إثيوبيا)، بدرا علي سانجار (نجوم جيه دي آر ، جنوب إفريقيا)، عبدالكريم سيسي (أسيك ميموزا ، كوت ديفوار)، إيرا إليازر تيب (سان بيدرو ، كوت ديفوار).

وفي خط الدفاع: سيرجي أورير (فياريال الإسباني)، إريك بيلي (مانشستر يونايتد ، إنجلترا)، ويلي بولي (ولفرهامبتون الإنجليزي)، ويلفريد كانون (بيراميدز)، أوديلون كوسونو (باير ليفركوزن ، ألمانيا)، سيمون ديلي (أضنة ديميرسبور، تركيا)، جيسلان كونان (ريمس ، فرنسا).

كما تضم في خط الوسط: حبيب مايجا (ميتز ، فرنسا)، ماكسويل كورنيه (بيرنلي ، إنجلترا)، سيري دي (سيون ، سويسرا)، إبراهيم سانجار (آيندهوفن ، هولندا)، جان دانييل أكبا أكبرو (لاتسيو ، إيطاليا)، فرانك كيسي (ميلان ، إيطاليا)، حامد تراوري وجيريمي بوجا (ساسولو ، إيطاليا)، ماكس جرادل (سيفاسبور ، تركيا)، جان مايكل سيري (فولهام ، إنجلترا).

وفي خط الهجوم: ويلفريد زاها (كريستال بالاس ، إنجلترا)، جان إيفرار كواسي (طرابزون سبور ، تركيا)، نيكولاس بيبي (آرسنال ، إنجلترا)، سيباستيان هالر (أياكس ، هولندا)، كريستيان كوامي (أندرلخت ، بلجيكا)، يوهان بولي (الريان ، قطر)، كريم كوناتي (أسيك ميموزا ، كوت ديفوار).

ويفتتح منتخب كوت ديفوار مشواره في المجموعة بمواجهة غينيا الاستوائية يوم 11 يناير، ثم سيراليون في الجولة الثانية يوم 16 يناير، ويخوض الجولة الثالثة أمام الجزائر يوم 20 يناير.

منتخب غينيا الاستوائية:

يشارك منتخب غينيا الاستوائية في كأس الأمم الإفريقية للمرة الثالثة في تاريخه بعد مشاركته الأولى عام 2012، عندما استضاف البطولة بالاشتراك مع الجابون وودعها من الدور ربع النهائي بالخسارة أمام كوت ديفوار.

وجاءت المشاركة الثانية عام 2015 عندما استضاف البطولة للمرة الثانية وحقق فيها المركز الرابع كأكبر إنجاز له في "الكان"، ويسعى إلى تحقيق مفاجأة والوصول إلى أبعد مدى في البطولة وتحقيق إنجاز أكبر من المركز الرابع.

واختار المدرب جوان ميشا قائمة منتخب غينيا الاستوائية للمشاركة في البطولة تضم في حراسة المرمى: خيسوس لازارو أونو "ديبورتيفو ألافيس الإسباني"- مانويل سابونجا مبارا "فيتورو كينجس الغيني الاستوائي"- أيتور مابيلا "سوموزاس الإسباني"- ماريانو ماجنو مبا.

وفي خط الدفاع: كارلوس أكابو "قادش الإسباني"- كوزمي أنفين "ديبورتيفو يونيداد الغيني الاستوائي"- ميجيل أنخيل ماي "فيتورو كينجس الغيني الاستوائي"- ساؤول بيسيل كوكو "لاس بالماس الإسباني"- مارفين أنيبوه "سي بي كاسيرينو الإسباني"- لويس ألبرتو ميسيجوير "سي دي إيه نافالكرنيرو الإسباني"- لويس إنريكي نسوي "كانو سبورت الغيني الاستوائي"- روبن بيلما رودريجيز "هيركوليس الإسباني"- إستيبان أوبيانج "أنتيكيرا الإسباني"- باسيليو ندونج "أي كي ستارت النرويجي".

كما تضم في خط الوسط: خافيير أكابو "إيبيزا الإسباني"- فيديريكو بيكورو "هيركوليس الإسباني"- سانتياو إنيمي "نانتس الفرنسي"- أليخاندرو بالبوا "ديبورتيفو ألافيش الإسباني"- دوريان جونيور "لانجيرو الإسباني"- خوسيه ماشين "مونزا الإيطالي"- بابلو جانيت "ريال مورسيا الإسباني"- يانيك بويلا "خيمناستيك الإسباني"- لويس ميجيل نلافو "سبورتنج براجا البرتغالي".

وفي خط الهجوم: خوان خوسيه سيافا "أولمبياكوس اليوناني"- إيفان سالفادور إيدو "فوينلابرادا الإسباني"- إيمليو نسوي "بدون ناد"- خوسيه أنطونيو ميراندا "نيكيو فولوس اليوناني"- بيدرو أوبا أسو "فيتورو كينجس الغيني الاستوائي".

ويواجه منتخب غينيا الاستوائية نظيره الإيفواري في الجولة الأولى يوم 11 يناير، ثم الجزائر في الجولة الثانية يوم 16 يناير، ويختتم مبارياته في المجموعة بمواجهة سيراليون يوم 20 يناير.

منتخب سيراليون :

يشارك منتخب سيراليون في كأس الأمم الإفريقية للمرة الثالثة في تاريخه، بعد مشاركته الأولى في نسخة عام 1994 في تونس وودعها من دور المجموعات بعد خوض مباراتين الأولى أمام كوت ديفوار وخسرها برباعية والثانية أمام زامبيا وانتهت بالتعادل السلبي.

وشارك للمرة الثانية في بطولة عام 1996 في جنوب إفريقيا وودعها أيضا من دور المجموعات بعد خوضه لثلاث مباريات فاز في مباراة واحدة أمام بوركينا فاسو وهُزم أمام كل من الجزائر وزامبيا.

ويطمح منتخب سيراليون بقيادة مدربه جون كيستر إلى تحقيق إنجاز لأول مرة بالتأهل لدور الـ16 وهو الأمر الصعب أمام منتخبي الجزائر وكوت ديفوار، أو على الأقل التأهل كأفضل منتخب ثالث في المجموعات الست.

واختار كيستر قائمة سيراليون للمشاركة في البطولة والتي تضم في حراسة المرمى: محمد إن كامارا (إيست إند ليونز ، سيراليون)، إبراهيم سيساي (بو رينجرز ، سيراليون)، إسحاق كولكر (إف سي كالون ، سيراليون).

وفي خط الدفاع: يامي دنيا، سيدو مانساري (بو رينجرز ، سيراليون)، عثمان كاكاي (كوينز بارك رينجرز ، إنجلترا)، كيفن رايت (لاعب حر)، ستيفن كولكر (غازي عنتاب ، تركيا)، ديفيد سيساي (ويلدستون ، إنجلترا)، أومارو بانجورا (نيوشاتيل زاماكس ، سويسرا) ، دينيل فرانسيس (روت فايس أهلين ، ألمانيا).

كما تضم القائمة في خط الوسط: محمد كامارا (لاعب حر)، جون بانكول كامارا (كيسلا ، أذربيجان)، أبو دمبويا (إيست إند ليونز ، سيراليون)، سيدو باه كامارا، الأمير باري (كلاهما بو رينجرز ، سيراليون)، كوامي كوي (فيكينغور ريكيافيتش ، أيسلندا)، سيدو فوفانا (إف سي كالون ، سيراليون)، عيسى كالون (كامبور ، هولندا)، إدريس كانو (بيتربورو يونايتد ، إنجلترا)، الحسن كوروما (ريال بالومبيديكا لينينسي ، إسبانيا).

وفي خط الهجوم: موسى نوح كامارا (بو رينجرز ، سيراليون)، أوغسطين ويليامز (لوس أنجلوس جالاكسي ، الولايات المتحدة الأمريكية)، مصطفى بندو (إيه جي إف، الدنمارك)، الحاج كامارا (راندرز ، الدنمارك)، سولاي كايكاي (ويكومب واندررز ، إنجلترا)، محمد بويا توراي. (خنان سونغشان ، الصين)، كي أنسو كامارا (هيفك ، فنلندا).

ويصطدم منتخب سيراليون في الجولة الأولى بالجزائر يوم 11 يناير، ثم يواجه المنتخب الايفواري بالجولة الثانية يوم 16 يناير، ويخوض المواجهة الثالثة أمام غينيا الاستوائية يوم 20 يناير.