ميجان ماركل تحصل على تعويض رمزي في معركتها القضائية مع صحيفة

بعد معركة قضائية طويلة، لم تحصل الأمريكية ميجان ماركل، زوجة الأمير البريطانى وليام، إلا على تعويض رمزى لا يذكر.

وذكرت شبكة «سكاى نيوز» البريطانية، الخميس، أن ماركل ستحصل على تعويض قدره جنيه إسترلينى فقط نتيجة الضرر التى لحق بها، على إثر القضية التى رفعتها على صحيفة «ميل أون سنديه».

وكانت دوقة ساسكس رفعت قضية على الصحيفة متهمة إياها بإساءة استخدام معلومات خاصة واقتحام خصوصيتها، بعد أن نشرت أجزاء من رسالة وجهتها إلى والدها.

وتم تحديد المبلغ فى وثائق المحكمة، التى أكدت أن الصحيفة وموقعها الإلكترونى أقرا بأنهما خسرا القضية ولن تحال بالتالى إلى المحكمة العليا.

لكن ميجان ماركل التى غادرت المهام الملكية مع زوجها، بسبب خلافات عائلية قبل نحو عام ستحصل على مبلغ «كبير» من الصحيفة.

ويتعلق هذا المبلغ «الكبير»، الذى لم يكشف عنه، بقضية أخرى تتصل بـ«انتهاك حقوق الطبع والنشر».

وذكر القضاة أن صحيفة أخرى هى «أسوشيتد» يجب أن تدفع تكاليف قضية أخرى وتبلغ 300 جنيه إسترلينى.

وتتمحور القضية حول نشر الصحيفة 5 موضوعات أعيد فيها نشر أجزاء من رسالة ميجان ماركل إلى والدها قبل 4 أعوام.

ورفعت ميجان قضية على الصحيفة وخسرتها الأخيرة فى ديسمبر الماضى، وحاولت الاستئناف لكن المحكمة المختصة رفضت ذلك.

وقالت المحكمة: «هذه المحتويات كانت شخصية وخاصة وليست مسائل ذات مصلحة عامة مشروعة».