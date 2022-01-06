هويدي يكشف موعد تغيير اسم نادي مصر المقاصة

قال اللواء عمرو هويدي رئيس نادي مصر المقاصة، إن فريقه يملك مديرًا فنيًا مميزًا (تامر مصطفى)، مبديًا ثقته في قدرته على قيادة الفريق بشكل جيد.

وقال هويدي في تصريحات تليفزيونية: «نمتلك مديرًا فنيًا مميزًا نسعى لتلبية مطالبه في ضوء الإمكانيات التي يمتلكها الفريق في الوقت الحالي، ونثق في قدرة تامر مصطفى على قيادة الفريق بشكل جيد بالدوري من خلال الأداء والنتائج».

وأضاف: «لا أعلم سبب التركيز هذا الموسم على أن فريق مصر المقاصة هو الأقل صرفًا بين الأندية رغم أن ذلك يتكرر في المواسم الأخيرة».

وتابع: «نرى أن المقاصة يمتلك عناصر جيدة، كما أن منظومة قوية تدير الفريق، وعلاقتنا جيدة مع جميع الأندية».

وواصل: «سوف يتم تعديل اسم فريق مصر المقاصة إلى فريق هويدي، والأقرب أن يكون التعديل في الدور الثاني بالدوري بعد انعقاد الجمعية العمومية للنادي».

وأوضح: «مصر المقاصة ليس لديه أزمات أو ديون مثل بعض الأندية، ولكن نسعى فقط لتحقيق المصاريف الشهرية بالنادي».

واختتم: «هناك 6 عناصر من قطاع الناشئين في صفوف الفريق الأول، وذلك يؤكد أن الفريق يمتلك قطاعًا على أفضل مستوى».