موانئ البحر الأحمر: تداول 1498 طن بضائع و416 شاحنة و17 سيارة

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، تداول 1498 طن بضائع عامة ومتنوعة و416 شاحنة و17 سيارة بموانئ الهيئة المختلفة اليوم الخميس.

وقالت الهيئة في بيان، إن حركة الصادرات شملت 599 طن بضائع عامة و31 شاحنة و10 سيارات، بينما شملت حركة الواردات 899 طن بضائع عامة و385 شاحنة و7 سيارات، فيما تتواجد 9 سفن على أرصفة الموانئ.

وأشارت إلى استقبال ميناء سفاجا السفينة أمل بحمولة 69 شاحنة و6 سيارات والسفينة بوسيدن إكسبريس بحمولة 79 شاحنة وسيارة، وتم مغادرة السفينة أمل بحمولة 57 شاحنة و8 سيارات والسفينة بوسيدن إكسبريس بحمولة 119 شاحنة وسيارتين.

وأوضحت أن ميناء نويبع استقبل السفينة سيناء والسفينة بريدج ومغادرة السفينة سيناء حيث تم استقبال 61 شاحنة بحمولة 899 طن وتصدير 31 شاحنة بحمولة 599 طن.

ولفت إلى أن السفينة NAVIGATOR TAURUS غادرت ميناء السويس فارغة متجهة إلى الإمارات.