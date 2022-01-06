بني سويف تستضيف المعسكر الأول لمنتخب رفع الأثقال

استقر الاتحاد المصري لرفع الأثقال برئاسة محمد عبد المقصود، على إقامة معسكر المنتخب الأول السنوي في محافظة بني سويف، وذلك من الفترة 5 يناير الجاري وحتى 28 فبراير المقبل.

ورحب الدكتور هاني غنيم محافظ بني سويف بالمعسكر وقامت مدير الشباب والرياضة ببني سويف برئاسة مصطفى إبراهيم بالتسيق مع الاتحاد المصري لرفع الأثقال بتوفير جميع الأجواء المناسبة لإقامة معسكر ناجح للمنتخب.

وكلف وكيل وزارة الشباب والرياضة في بني سويف هاني ناجي مدير إدارة وسط بني سويف بتوفير جميع الإمكانيات لإقامة المعسكر، حيث تم اختيار مركز شباب بني سويف النموذجي لاستضافة تدريبات المنتخب، بالإضافة إلي اختيار فندق إقامة لجميع أفراد المنتخب.

ويضم المنتخب الوطني لرفع الأثقال مجموعة متميزة من اللاعبين الذين يتم استعدادهم للبطولات العالمية المقبلة وأبرزهم سارة سمير الحاصلة على الميدالية البرونزية لأولمبياد البرازيل 2016، وأحمد عبدالعزير، البطل الأولمبي وبطل العالم السابق.