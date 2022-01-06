رانيا فريد شوقي عن وفاة مها أبو عوف: الناس الحلوة الطيبة بتمشي وتسبنا

نعت الفنانة رانيا فريد شوقي، الفنانة الراحلة مها أبو عوف، والتي توفيت منذ قليل، عن عمر يناهز 65 عاما، داخل أحد مستشفيات القاهرة الجديدة، بعد صراع مع مرض السرطان، حيث أصيبت بإلتهاب رئوى حاد نقلت على إثره للعناية المركزة.

ونشرت رانيا عبر حسابها الرسمي على موقع «انستجرام»، صورة للفنانة الراحلة، معلقة: «لا حول ولا قوة إلا بالله الناس الحلوة الطيبة بتمشي و تسبنا لله الامر من قبل و من بعد الله يرحمك ويغفر لك و يسكنك فسيح جناته».

وتوفت منذ قليل الفنانة مها أبو عوف، عن عمر يناهز 65 عاما، داخل أحد مستشفيات القاهرة الجديدة، بعد صراع مع مرض السرطان، حيث أصيبت بإلتهاب رئوى حاد نقلت على إثره للعناية المركزة، ومن المقرر أن يشيع جثمانها ظهر اليوم من مسجد الرحمن الرحيم.

شاركت الفنانة الراحلة مها أبوعوف في مجموعة كبيرة من الأعمال الدرامية منها: الحرير المخملي، فوق السحاب، نسر الصعيد، هربانة منها، لا تطفئ الشمس، الخواجة عبد القادر، يوميات ونيس، سامحني يا زمن، حقي برقبتي، راجل وست ستات، يتربى في عزو، السندريلا، أنا وهؤلاء، شمس يوم جديد، أين قلبي، فارس بلا جواد، ضبط وإحضار، مرات جوزي، الرجل الآخر، عائلة الديناصورات، شباب رايق جد.

وفي السينما قدمت: من ألف إلى باء، ليلة هنا وسرور، الحفلة، بعد الطوفان، غش الزوجية، أمير البحار، زي النهاردة، معلش إحنا بنتبهدل، حالة حب، أحلى الأوقات، من نظرة عين، المجنونة، الصعاليك، ممنوع للطلبة، الطماعين، أنا لا أكذب ولكني أتجمل.

أخر أعمال الفنانة الراحلة كان مسلسل "الحرير المخملي"، الذي عرض خلال الأشهر القليلة الماضية، من بطولة مصطفى فهمي، داليا مصطفى، أحمد وفيق، ولاء الشريف، أحمد وفيق، هالة فاخر، سامي مغاوري، طارق صبرى، والعمل مأخوذ عن رواية الحرير المخملى لأميمة عزالدين، إشراف على الكتابة أمين جمال، سيناريو وحوار أحمد أبوزيد توفيق، وشادي أسعد، وحمدي التايه، وإخراج أحمد حسن.

ومها أبو عوف هي شقيقة الفنان عزت أبو عوف، وواحدة من أبناء الملحن أحمد شفيق أبو عوف، وكونت مع شقيقها عزت وشقيقاتها الثلاث منى ومنال وميرفت فرقة «الفور إم» في نهاية السبعينيات، وهي الوحيدة بين شقيقاتها التي استمرت بالعمل الفني والتمثيل، درست في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وهي الزوجة الرابعة والأخيرة للمطرب عمر خورشيد، حيث تزوجته ببداية عام 1981 قبل وفاته بأشهر قليلة، ولم يستمر زواجهما إلا مدة قصيرة، حيث توفي خورشيد في مايو من نفس العام.