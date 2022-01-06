إرادة ملكية أردنية بتعيين الأمير راشد بن الحسن مستشارا للملك

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صدرت الإرادة الملكية السامية في الأردن بتعيين الأمير راشد بن الحسن، مستشارا للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وقالت الإردة الملكية، حسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن ذلك سيكون اعتبارا من تاريخ اليوم الخميس.