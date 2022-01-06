زراعة البحيرة: ندوات إرشادية مكثفة للنهوض بمحصول القمح

أعلن المهندس بدر محمد بدر مدير عام الزراعة بالبحيرة والقائم بأعمال وكيل وزارة الزراعة، تنفيذ إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية برئاسة المهندس مهدي خليل بدر، ندوات إرشادية لمزارعي قرية منية سلامة التابعة لمركز الرحمانية والعديد من القرى المجاورة والمنزرع بها حتى اليوم 9653 فدانا، وذلك بحقول إرشادية منزرعة بمحصول القمح.

وأوضح بدر، أن المساحة المنزرعة قمح هذا العام بمراكز محافظة البحيرة حتى الآن 356863 فدانا من الإجمالي المستهدف وهو 382591 فدانا صنف مصر 1 و2 و3 وسدس 14 وسخا 95 وجيزه 171.

وأكد أن الندوات تأتي ضمن مشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية، كما تتناول التوصيات والمعاملات التي تتم لمحصول القمح خلال هذه الفترة من عمر النبات، وأهمها الري وطرق مقاومة الأمراض، وأهمها الأصداء بأنواعها الأصفر والبرتقالي، وأعراض الإصابة بهم وطرق العلاج، وعلامات نضج المحصول وتوقيت الحصاد، كما تم مناقشه أهم التوصيات الفنية للنهوض بالمحصول، مشيراً إلى أنه تم فتح باب المناقشة والرد على أسئلة واستفسارات المزارعين.

وأشار إلى أن قطاع الزراعة والمحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعى لتذليل العقبات التي تواجه المزارعين، من خلال توفير التقاوي والبذور الجيدة ذات الإنتاجية العالية، وتوفير الأسمدة، بالإضافة إلى تنظيم الندوات الإرشادية واستخدام طرق الزراعة الحديثة، لترشيد استخدام المياه بما يسهم في زيادة إنتاجية الفدان، وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد وزيادة الدخل القومي.

ومن جانبه، قال المهندس مهدي محمد خليل مدير عام الإرشاد، خلال الندوة، إن الدولة تعمل على توفير جميع مستلزمات الإنتاج الزراعي خاصة الاسمدة والتقاوي، حيث تم توفير جميع تقاوي المحاصيل الشتوية من مصادر موثوق منها وحسب السياسة الزراعية للمحافظة، وهذه التقاوي عالية الإنتاج ومقاومة للأمراض وأن جميع التقاوي متوفرة في منافذ بيع التقاوي الخاصة بالإرشاد الزراعي بالمراكز على مستوى المحافظة حتى تكون قريبة من أماكن إقامة المزارعين للتخفيف عليهم.

وجاءت الندوة بحضور الدكتور عبدالعزيز يحيى، والدكتورة سهير محمود أستاذا القمح بكلية الزراعة بدمنهور، والمهندس شريف العريان، والمهندس عوض عبد الحميد مسئولا القمح بالمديرية، وحضور جهاز الإرشاد الزراعي بمركز الرحمانية، برئاسة المهندس رضا محمود عليان رئيس قسم الإرشاد الزراعي بالرحمانية، والذي نظم تلك الندوات فى العديد من قرى المركز وبحضور مزارعي القمح بمركز الرحمانية.