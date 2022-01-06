فورين بوليسي: الولايات المتحدة قد تواجه حرب أهلية وشيكة

رأت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، أن الولايات المتحدة قد تكون على شفا حرب أهلية نتيجة العنف السياسي المتزايد منذ أحداث اقتحام الكابيتول الأمريكي العام الماضي ، مشيرة إلى أنه على الأمريكيين الآن أن يأخذوا مخاوف الحرب الأهلية الوشيكة على محمل الجد.



وقالت المجلة الأمريكية إن ما لا يمكن تصوره سابقا،أصبح حقيقة واقعة في الولايات المتحدة، ففي العام الماضي اقتحمت عصابات متطرفة مبنى الكابيتول الأمريكي ، وجابت الدبابات شوارع واشنطن ، ودارت معارك بين قوات الأمن والمتمردين المسلحين الذين يحاولون اختطاف مشرعين في مقاعدهم بالكونجرس، وسادت حالة من عدم اليقين بشأن الانتقال السلمي للسلطة، مشيرة إلى أنه إذا حدث ذلك في بلد آخر ، كان سيسود الاعتقاد بأن الحرب الأهلية قد بدأت بالفعل في هذا البلد.



ولفتت المجلة إلى أنه على الأمريكيين الآن أن يأخذوا مخاوف الحرب الأهلية الوشيكة على محمل الجد ، ليس فقط كتحذير سياسي ولكن كسيناريو عسكري محتمل وكارثة محتملة.



وأضافت المجلة أن الولايات المتحدة لا تعتبر مجرد دولة - إنها الديمقراطية الأكثر ديمومة في العالم وأكبر اقتصاد، لكن عددا أقل من الأمريكيين يعتقدون الآن أن حجمها وقوتها لن ينقذوها بعد الآن.



وذكرت المجلة أنه في أعقاب انتخاب الرئيس السابق دونالد ترامب ، طلبت "فورين بوليسي" من مجموعة من خبراء الأمن القومي تقييم فرص اندلاع حرب أهلية على مدى السنوات العشر إلى الخمس عشرة المقبلة، وبلغ الإجماع 35 في المئة.



كما كشف استطلاع أجرته جامعة جورجتاون عام 2019 أن الناخبين أجابوا عن مدى قرب البلاد من "حافة الحرب الأهلية" ، على مقياس من 0 إلى 100. وكان متوسط ​​إجاباتهم 67.23 ، أي ما يقرب من ثلثي الناخبين.



وبحسب المجلة فإن هناك الكثير من الأسباب للثقة في هذا التقييم، معتبرة أن الولايات المتحدة ، كما هي ، حالة نموذجية لبلد على شفا صراع أهلي.



ولفتت إلى أن النظام السياسي بالكامل قائم على الحزبية المفرطة التي تجعل كل قرار سياسي ، في أحسن الأحوال ، يمثل إرادة نصف البلاد فقط. وأصبح النظام القانوني على نحو متزايد صريع الاقتتال السياسي الداخلي. كما اخترقت بعض المليشيات المناهضة للحكومة، بشكل فعال قوات الشرطة والحزب الجمهوري. وفتح المسؤولون المنتخبون الأبواب أمام المخربين الذين يدنسون هيئاتهم التشريعية. لقد أصبح من الطبيعي الآن أن يدعو الممثلون السياسيون إلى أعمال عنف ضد خصومهم السياسيين.



وحذرت "فورين بوليسي" بأن حدث إرهابي محلي محتمل أو مواطن يميني مناهض للحكومة يغضب ضد السلطة الفيدرالية ويعبر عن غضبه بتوجيه طائرة بدون طيار محملة بالمتفجرات إلى قبة الكابيتول أو قائد شرطة يقرر حمل السلاح ضد الحكومة كل ذلك من شأنه أن يكون شرارة لحرب أهلية.



ويتصور الكولونيل المتقاعد بالجيش الأمريكي بيتر منصور ، أستاذ التاريخ العسكري في جامعة ولاية أوهايو ، هو من قدامى المحاربين في حرب العراق والذي يدرس الآن حركات التمرد في الماضي، أنه ليس من الصعب وقوع حرب على أساس المعتقدات ولون البشرة والدين وسيكون الأمر مروعًا ".



وتحتوي الولايات المتحدة حاليًا على مجموعة متنوعة من الحركات المناهضة للحكومة ، بدءًا من الجماعات التي لا تعدو كونها مجرد هواة إلى النازيين الجدد والمواطنين المسلحون.



وتم القبض على العديد من أعضاء هذه المجموعات بالمواد اللازمة لصنع أسلحة نووية منخفضة الدرجة.



وغالبا ماتنتشر الحد الأدنى من مستويات القوة المسلحة ردًا على مستويات العنف المدني. لكن يهدد العنف السياسي اليوم بأن يكون أكثر تنظيماً بكثير. والسؤال هو ماذا سيحدث لو اضطر الجيش الأمريكي للرد بالمثل؟



وببساطة قدر الإمكان ، لا تملك الولايات المتحدة حاليا وسيلة فعالة لمعالجة أو تهدئة أو حتى إبطاء العنف السياسي. في حين أنه لا يزال هناك مجال للتفاوض ، يجب على صانعي السياسة على الأقل توضيح المستنقع البيروقراطي الذي يواجه حتمًا أي استخدام مستقبلي للقوة العسكرية على الأراضي الأمريكية.