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ذكرت وزارة المالية في جمهورية التشيك، اليوم الخميس، أن الدين الحكومي ارتفع إلى معدل قياسي بلغ 47ر2 تريليون كرونة العام الماضي. وهو أعلى مستوى له على الإطلاق.

وكان الدين الحكومي وصل في 2020 إلى 05ر2 تريليون كرونة.

دوذكرت إذاعة راديو براغ إنترناشونال في موقعها الإلكتروني أن الزيادة ترجع في الأساس إلى إصدار الوزارة سندات لتغطية العجز في الموازنة العام الماضي والاستفادة من الظروف المواتية في الأسواق المالية للتمويل المسبق للسداد المقرر للديون.

ويتألف الدين الوطني من الديون الحكومية، وهي ناتجة عن تراكم في عجز الموازنة العامة.

ويتم تمويله من خلال إصدار أذون خزانة وسندات حكومية وقروض مباشرة أو قروض من بنك الاستثمار الأوروبي.