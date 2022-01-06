محافظ مطروح يتفقد حي الزهور تمهيدا لرصف عدد من الشوارع

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم، منطقة حي الزهور بالكيلو ٤ امتداد شارع مدرسة الثانوي التجاري، لمتابعة الاستعداد لبدء أعمال رصف الشارع بعد توصيل أعمال البنية الأساسية به لتيسير حركة المواصلات والمواطنين.

ووجه شعيب بسرعة ردم وتغطية حفرة بالشارع وتغطية بلاعات الصرف، مع مراجعة باقي المنطقة، كذلك تعلية ووضع طبقة اساس باحدى الشوارع الجانبية المنخفضة، لمنع تراكمات مياه الأمطار، واستكمال أعمال مد شبكة الصرف.

وكلف للجهات المعنية بعرض مقايسات استكمال مد البنية التحتية بالمنطقة، لتحويل كابلات الكهرباء الهوائية إلى أرضية، وأعمال الرصف ومد شبكة الصرف وغيرها، ودعم المنطقة بحاويات القمامة، ومراجعة شبكة الصرف، تمهيدا للتشغيل التجريبي لمحطة رفع الصرف.