رئيس أركان الجيش الجزائري: هناك جهات تسعى لتقسيم دول المنطقة

أكد رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق السعيد شنقريحة اليوم الخميس، أن "هناك جهات تسعى لتقسيم دول المنطقة تحت غطاء منظمات غير حكومية وشركات متعددة الجنسيات".

وأشار الفريق شنقريحة، خلال أشغال الدورة الـ15 للمجلس التوجيهي للمدرسة العليا الحربية بالجزائر اليوم، إلى حرص القيادة العليا للجيش، والرئيس عبد المجيد تبون، على منح الرعاية الكاملة للمنظومة التكوينية على وجه العموم والمدرسة العليا الحربية على وجه الخصوص" في ظل السياقات الدولية والإقليمية الخاصة التي تشهدها المنطقة مؤخرا ومحاولات أعداء الشعوب خلق بؤر توتر في منطقتنا الإقليمية".

وأضاف أن "محاولات أعداء الشعوب تهدف لتقسيم دول المنطقة ونهب واستغلال ثرواتها الطبيعية بصورة مباشرة أو تحت غطاء منظمات غير حكومية وشركات متعددة الجنسيات تستخدم الابتزاز والضغط على الدول للتدخل في شؤونها الداخلية".

وشدد: "عليكم رفع التحدي من أجل كسب رهان عالم اليوم المتمثل في الحفاظ على سيادة بلادنا وصون أمنها واستقرارها"، مؤكدا أن المدرسة العليا الحربية تحمل على عاتقها مهمة شديدة الحيوية تتمثل في تنمية قدرات كبار الضباط وتطوير قدرات إدراكهم للمعطيات الاستراتيجية والاقتصادية ذات الصلة بالدفاع والأمن الوطني.