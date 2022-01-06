تركيا تسجل أكثر من 68 ألف حالة يومية بكورونا

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سجلت تركيا أكثر من 68400 حالة إصابة بكورونا خلال يوم واحد، وهي حصيلة غير مسبوقة جاءت في ظل تفشي سلالة أوميكرون لتصبح السلالة السائدة في البلاد.

وأشارت بيانات أصدرتها وزارة الصحة اليوم الخميس إلى أن عدد حالات العدوى الجديدة تضاعف في غضون أيام قليلة.

كما أعلنت الوزارة تسجيل وفاة 156 شخصا بسبب الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وناشد وزير الصحة فخر الدين قوجة السكان عبر موقع تويتر بوضع الكمامات في الأماكن المغلقة، لكنه لم يعلن أي قيود جديدة.

وتم إعطاء حوالي 61% من السكان في تركيا جرعتين من اللقاحات المضادة لكورونا، وكشفت الوزارة أن نسبة التطعيم بين البالغين تتجاوز 80%.