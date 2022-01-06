ضبط 5 محال ومركز علاج طبيعي بدون ترخيص في البحيرة

أعلنت محافظة البحيرة ضبط ٥ محال ومركز علاج طبيعي بدون ترخيص، ورفع ١٩٩ إشغالا، ومصادرة ١٩٥ شيشة في حملة مكبرة.

وقالت المحافظة، في بيان اليوم، إن إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام نسقت مع جهاز حماية المستهلك بالبحيرة وقسم الرقابة على الأسمدة والمبيدات بمديرية الزراعة، ومكتب مراقبة الأغذية بكفر الدوار، وقسم الإشغالات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، ونفذت حملات على الأسواق أسفرت عن ضبط ٥ محال أسمدة ومبيدات بدون ترخيص، ومركز علاج طبيعي بدون ترخيص يديره شخص غير مؤهل وحاصل على بكالوريوس تربية رياضية وينتحل صفة طبيب.

وصادرت الحملة ١٩٥ شيشة، وحررت ٣ محاضر ضبط شيش وضبط ١٩٩ حالة إشغال طريق متحرك وثابت، و٤ محاضر إشغال طريق، إضافة إلى سحب ١٠ عينات مواد غذائية مختلفة لإرسالها للمعامل للتأكد من صلاحيتها.

وتمت إزالة ٣١ فرشا متنوعا، و٢١ لافتة إعلانية، و١٥ تندة مشمع، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.