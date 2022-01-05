وقف المعاملات المصرفية والبورصة في كازاخستان

أعلن السكرتير الصحفي للبنك الوطني الكازاخي أولجاس رمضانوف، أن عمليات جميع البنوك -باستثناء البنك الوطني- ونشاط البورصة متوقفة في كازاخستان.

وقال رمضانوف في تصريحات نقلتها وكالة تاس الروسية، اليوم الخميس: "وفقا للأمر التنفيذي لرئيس الدولة تم فرض حالة الطوارئ في جميع مناطق جمهورية كازاخستان لأغراض دعم أمن السكان، وإن وكالة جمهورية كازاخستان لتنظيم وتطوير السوق المالية والبنك الوطني الكازاخستاني في ضوء عمليات مكافحة الإرهاب التي تقوم بها وكالات إنفاذ القانون ومع مراعاة الإخفاقات المؤقتة في تشغيل الإنترنت ولحماية حياة وصحة موظفي المؤسسات المالية ومستهلكي الخدمات المالية، تعلن تعليق العمليات".

وأضاف أن الوكالة والبنك الوطني يحثان المواطنين ووسائل الإعلام بشدة على الثقة بمصادر المعلومات الرسمية فقط.

وفي سياق متصل، صرح السكرتير الصحفي للبنك الوطني الكازاخي، بأن عمليات جميع المؤسسات المالية في كازاخستان متوقفة فقط لليوم 6 يناير حتى الآن.