نعت الفنانة حنان ماضي، الفنان والملحن أحمد الحجار الذي وافته المنية عن عمر يناهز 65 عامًا بعد أزمة صحية مفاجئة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" الذي يُقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، مساء الأربعاء، إنّ الفنان الراحل كان ينتظر ابنه للاحتفال بعيد ميلاده، وتابعت: "عرفت إنه الحمد لله مات سعيدًا".

وأضافت أن أحمد الحجار لم يكن مجرد ملحنا عاديا لكنّه كان موسيقارًا كبيرًا، ووصفته بأنه كان من جيل "المحترمين" الذي حافظ على احترامه لنفسه وفنه، مؤكّدة أنه نجح في هذه المعركة غير السهلة.

وأكّدت أنه كان محظوظًا بأنّ ظلّ موجودًا على الساحة لأطول وقت، حيث عُرض مؤخرًا العرض المسرحي "طقوس العودة"، وقد كان من غناء وتلحين الفنان الراحل، وحقّق نجاحًا كبيرًا.

وأشارت حنان، إلى أنّ أحمد الحجار قدّم أعمالًا مميزة ومؤثرة وحساسة.

وظهر الأربعاء، شُيِّع جثمان الفنان الراحل أحمد الحجار، ليستقر بمثواه الأخير، وذلك بعد صلاة الجنازة عليه عقب صلاة الظهر.

يذكر أن الفنان الراحل أحمد الحجار ولد في 7 سبتمبر عام 1956، وهو من مواليد منطقة زينين بإمبابة، نشأ في عائلة فنية لأب مطرب وملحن ومعلم لقواعد الغناء والموسيقى وهو إبراهيم الحجار، وكانت والدة أحمد الحجار تتمتع بصوت عذب وتجيد غناء أغنيات ليلى مراد وأسمهان، وشقيقه هو المطرب علي الحجار.

التحق أحمد الحجار بالمعهد العالي للموسيقى العربية، وتعلم العزف على آلتي العود والبيانو كما درس النوتة الموسيقية والمقامات الشرقية والغربية، وبدأ مجال الاحتراف وهو طالب في السنة الأولى له بالكلية بلحن أعذريني ﻷخيه علي الحجار، ثم توالت أعماله الفنية بين التلحين والغناء، فقد لحن للمطرب محمد فؤاد أغنيات فيلم أمريكا شيكا بيكا ولحن العديد من الأعمال المسرحية ومقدمات المسلسلات التلفزيونية ولحن لهشام عباس وعلاء عبد الخالق وأنغام وأنوشكا وغيرهم، وكانت أغنية عود هي بداية شهرته كمطرب، وله أربعة ألبومات غنائية.