«تحيا مصر»: 3 آلاف قافلة خلال 2021 بإجمالي 12 مليون مستفيد

قال محمد مختار المتحدث باسم صندوق "تحيا مصر" إن الصندوق كثف من تواجده في محافظات الصعيد لتوفير المواد الغذائية والأغطية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أنّ الصندوق أطلق ثلاثة آلاف قافلة خلال 2021، بإجمالي 12 مليون مستفيد، فضلًا عن توفير 11 مليون جرعة لقاح كورونا، مؤكدا أن الصندوق مستمر في إرسال قوافل الحماية الاجتماعية على مدار فصل الشتاء.

وتابع: "الصندوق بصدد البدء في رفع كفاءة 660 منزلا، كل جنيه يدخل في صندوق تحيا مصر ينقذ حياة مريض ويوفر سكنًا آمنًا".

وأكّد أنّ الصندوق يعمل في مجالات الرعاية الصحية والتنمية العمرانية، ودعم التعليم والتدريب، وهو ما يتضح من دعم 100 خريجي من الثانوية العامة بمنح مختلفة.

وأكمل: "الشباب الذي يعمل مع الصندوق ينتمي للقرى ذاتها التي يمارس فيها الصندوق أنشطتها"، مشيرا إلى أن الصندوق يحرص دائما على عدم إظهار وجود المستفيدين من القوافل خلال الصور التي ينشرها الصندوق عبر صفحاتها.

ولفت إلى أنه من المستهدف الإعلان عن عدة خطوات بشأن أنشطة الصندوق المتعلقة بالرعاية الاجتماعية خلال العام الجديد.



