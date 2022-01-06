ألمانيا: رئيس حكومة بافاريا يبدي قلقه حيال تنامي المظاهرات المناوئة لسياسة كورونا

أعرب رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية ماركوس زودر عن قلقه إزاء تنامي عدد المظاهرات المناوئة لسياسة مكافحة كورونا في ولايته، وفي أنحاء ألمانيا.

وفي تصريحات لتلفزيون صحيفة "بيلد"، قال زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، اليوم الخميس: "أعتقد أننا، بوجه عام، نمر بموقف مضطرب".

ورأى زودر أن من المهم بعد مرور عامين على اندلاع الجائحة أن " نُعْمِلْ الفكر في كيفية تعافينا وتصالحنا كمجتمع مرة أخرى وذلك إلى جنبا إلى جنب مع الإعلان الصارم عن تدابير (لمكافحة الوباء)".

كان أكثر من 3000 شخص تظاهروا ضد تدابير الحماية من كورونا في قلب مدينة ميونخ (عاصمة بافاريا) مساء أمس الأربعاء، وذكرت شرطة الولاية اليوم أن العديد من المشاركين في المظاهرة كانوا يحملون سكاكين.

وألقت الشرطة القبض على ثلاثة رجال خلال المظاهرة ولا يزال أحد هؤلاء الثلاثة قيد الاحتجاز حيث يواجه اتهاما بشن اعتداءات على أفراد شرطة وإحداث إصابات بدنية.