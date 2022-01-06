بولندا تسجل 17 ألفا و197 إصابة جديدة و632 حالة وفاة بكورونا

سجلت بولندا 17 ألفا و197 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.
كما سجلت البلاد 632 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.
وترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 4 ملايين و162 ألفا و715 إصابة، والوفيات إلى 98 ألفا و666 حالة.
وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 47 مليونا و448 ألفا و217 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بولندا حتى الآن.
ويشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.