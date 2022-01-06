أكد الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، حرصه على متابعة تطورات ومستجدات الساحة الليبية، متمنياً أن تتحقق آمال الشعب الليبي، وتطلعاته باتجاه استعادة بناء الدولة المدنية.

جاء ذلك خلال لقاء مندوب ليبيا الدائم بجامعة الدول العربية السفير عبدالمطلب ثابت اليوم الخميس مع عمرو موسى.

من جانبه، أكد السفير عبدالمطلب ثابت ثقته في أهمية الدور الذي تلعبه الشخصيات الاعتبارية العربية، في العمل على توافق الآراء، وتوحيد الرؤى،وتنمية الحوارات العربية، بما يخدم قضايانا المصيرية، من أجل إيجاد حلول ناجعة ومستدامة للأزمات العربية.

واستعرض اللقاء، وفق بيان صادر عن مندوبية ليبيا بجامعة الدول العربية، تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا والمنطقة العربية، وضرورة تشجيع وتكثيف الجهود الرامية تفعيل وتطوير العمل العربي المشترك، على المستويين السياسي والإنساني.