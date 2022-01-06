ياسر رزق: الإخوان نشروا شائعة انتماء السيسي للإخوان للسيطرة على القوات المسلحة

قال الكاتب الصحفي ياسر رزق، إنّ هتافات جماعة الإخوان المسيئة ضد القوات المسلحة لم تكن جديدة بل حدثت في فترة الستينات.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء: "المستشارة تهاني الجبالي قالت لمحمد مرسي إنت رئيس جمهورية قادم من جماعة حاربت الدولة على مدار 80 عاما، عليك الاختيار بين الجماعة والدولة".

وتابع: "الرئيس السيسي حول قسم يمين الولاء باستبدال جزء مخلص لرئيس الجمهورية إلى البلد ذاتها".

وحول تناول وسائل الإعلام لثورة 25 يناير، قال رزق: "مش هظلم الإعلام لكن اللي كانوا بيطلعوهم كانوا بيهتفوا ضد الجيش، وعمري ما شوفت كده ضد البلد، على كل حال الناس عارفة وفاكرة، فيه ناس كان ليهم علاقات بالإخوان وعلاقات خارج مصر وأجندات خاصة، البعض كان يتصور أنه سيتحول من عملية بث القرار إلى اتخاذ القرار».

وحول شائعة انتماء الرئيس السيسي للإخوان، التي أطلقتها الجماعة الإرهابية قال ياسر رزق: "هذا الترويج كان يستهدف الزعم بأنهم سيطروا على القوات المسلحة، بعض قيادتهم كانت تبرر هذا الشائعة بأن الرئيس كان يصوم اثنين وخميس ويصلي".

وأكمل: "الرئيس السيسي أكثر فهما للإسلام منهم طبعا، وقام بزيارات ميدانية حينها لجمع الشمل ولنفي الشائعة التي روجتها الجماعة الإرهابية".

واستطرد: "بعد هذه المرحلة بدأ الإخوان ترويج إساءات للقوات المسلحة، وبث شائعات بأن الفريق السيسي لن يستمر في منصبه، وحتى اللحظة الأخيرة كانوا يراهنون على الورقة الأمريكية".

