علي أبو جريشة: نجم فيوتشر كان قريبًا من الإسماعيلي

أكد على أبوجريشة نجم الإسماعيلي الأسبق، أنه حاول ضم أحمد عاطف لصفوف الدراويش قبل انتقاله إلى فيوتشر.

وقال أبوجريشة في تصريحاته تليفزيونية: «حاولت ضم أحمد عاطف، عندما كان في صفوف دجلة وكنت على تواصل مع اللاعب ولكن الأرقام المادية المعروضة وقفت حائلا»

وأضاف: «أضع نفسي بدلا من اللاعب لو أمامه عرضا بمليون وعرض بخمسة ملايين سيذهب للخمسة ملايين وهذا حقه لذلك الظروف المادية تمنع الإسماعيلي من التعاقد مع أفضل اللاعبين الإسماعيلي ليس له دخلا وهذه هي الأزمة»

وتطرق أبوجريشة للحديث عن كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الوطني قائلا:«المدرب أحدث حالة لا يعتمد على أسماء بعينها وهذا جعل وجود حالة عدم ضمان أي لاعب أو حجز أي لاعب لمركزه في منتخب مصر وتوقعي أنه سيعتمد على المحترفين باستمرار خاصة في أمم إفريقيا والمدرب قدم وجوها جديدا وجعل جميع اللاعبين يشعرون بأنهم في أي وقت من الممكن أن يتواجدون في صفوف منتخب مصر مما زاد الحماس بين اللاعبين»