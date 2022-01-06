منظمة التعاون الإسلامي تدعو إلى ضبط النفس ونبذ العنف في كازاخستان

دعت منظمة التعاون الإسلامي إلى ضبط النفس ونبذ العنف لتجاوز الأزمة الراهنة التي تشهدها جمهورية كازاخستان، معربة عن أسفها لأحداث العنف التي أدت الى سقوط العديد من الضحايا وتدمير الممتلكات العامة.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السعودية «واس»، مساء الخميس، تابعت المنظمة بقلق بالغ تطورات الأوضاع في كازاخستان، مناشدة التحلي بأقصى درجات ضبط النفس والتهدئة ونبذ العنف وصون المصلحة الوطنية ووضعها فوق كل الاعتبارات لتجاوز الأزمة الراهنة.

وأكدت الأمانة العامة للمنظمة تضامنها التام مع حكومة جمهورية كازاخستان في الحفاظ على سيادتها وأمنها واستقراراها وسلامة أراضيها وعلى الوحدة الوطنية للبلاد.

وقُتل عشرات المتظاهرين بيد الشرطة ليل الأربعاء الخميس بينما كانوا يحاولون الاستيلاء على مبان إدارية في كازاخستان، كما أعلنت شرطة البلاد التي تواجه أعمال شغب في حالة من الفوضى.

وأعلن التلفزيون الرسمي أن اثني عشر شرطيا قتلوا في احتجاجات مدينة ألماتي العاصمة الاقتصادية للبلاد، وأصيب 353 أخرون في أعمال الشغب التي شهدتها البلاد، وذلك حسبما نشره موقع «يورونيوز عربية».

كما أعلنت وزارة الصحة الكازاخستانية، اليوم الخميس، عبر التلفزيون الرسمي أن أكثر من ألف شخص جرحوا في الاحتجاجات وأعمال الشغب التي تهز كازاخستان منذ أيام.

وصرح نائب وزير الصحة آجر غينات لقناة «خبر 24» أن «أكثر من ألف شخص أصيبوا بجروح نتيجة أعمال الشغب في مناطق مختلفة من كازاخستان، تم إدخال 400 منهم إلى المستشفى و62 شخصا في العناية المركزة»، حسب القناة التي نقلت عنها وكالتا إنترفاكس وتاس هذه المعلومات.