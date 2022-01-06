مسؤول عسكري يمني: لن نسمح لمليشيات الحوثي بالتقدم نحو حضرموت

قال محافظ حضرموت، قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن فرج البحسني، إنه «لن يسمح لمليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران بالتقدم باتجاه حضرموت وذلك من خلال تضييق الخناق عليها بمحافظة شبوة بعد تحرير بيحان واستكمال تحرير مديريتي عسيلان وعين».

ونقلًا عن وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، صباح الخميس، أضاف «البحسني» خلال مؤتمر صحفي «أن حضرموت ستكسر الحوثي بشكل نهائي وتجبرها على العودة لطاولة المفاوضات وتعود الشرعية إلى موقعها الأساسي»، محذرا من مخاطر الفكر الحوثي على النسيج الاجتماعي.

وأشار إلى الاستعداد لمواجهة الخطر الحوثي من قبل قوات الجيش والأمن التي تم مؤخرا انتظام صرف رواتبهم إلى جانب الإعلان عن تجهيز قوة احتياطية من أبناء المحافظة لخوض المعارك ضد مليشيات الحوثي، مؤكدا أن الاستعدادات تمت بالتنسيق مع وزارة الدفاع.

وكان وكيل محافظة حضرموت لشؤون الدفاع والأمن العميد صالح لحمدي، استعرض بدء تنفيذ وإعداد الخطة الأمنية والعسكرية على صعيد محافظات حضرموت.