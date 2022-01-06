الأمم المتحدة: الشتاء القارس يغذي الأزمة الإنسانية في أفغانستان

حذرت الأمم المتحدة من أن الشتاء القارس يغذي الأزمة الإنسانية في أفغانستان، مشيرة إلي تسارع الجهود المتعلقة بتوفير الدعم الإنساني للتعامل مع فصل الشتاء.

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أنه: "خلال الـ24 ساعة الماضية، تساقطت ثلوج كثيفة، وأمطار في عدد من المناطق، مما أدى إلى تعطيل الرحلات الجوية من وإلى مطار كابول".

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك للصحفيين خلال مؤتمر صحفي إن "من المتوقع هطول مزيد من الثلوج ودرجات حرارة منخفضة في الأيام المقبلة".

وتابع: "توفير الدعم الإنساني للتعامل مع فصل الشتاء يدخل حيز التنفيذ الآن، بما في ذلك المواد النقدية وغير الغذائية، في أجزاء مختلفة من البلاد".

وتفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل في أفغانستان بعد استيلاء عاصر حركة طالبان على السلطة في أغسطس الماضي، وما تلاه من تعليق للمساعدات، إلى جانب تجميد الأصول الأفغانية من قبل العديد من الدول والمنظمات الدولية.

وتبنى مجلس الأمن بالإجماع، نهاية الشهر الماضي، قرارا يمهد الطريق للمساعدات للوصول إلى الأفغان الذين هم في أمس الحاجة إلى الدعم الأساسي، ومنع وقوع هذه المساعدات في أيدي طالبان، وهي خطوة أشاد بها رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، واصفا القرار بالـ"تاريخي" الذي من شأنه أن ينقذ الأرواح.

من جهتها، أعربت المنظمة الدولية للهجرة عن قلقها البالغ بشأن ملايين النازحين داخليا في أفغانستان، بينما تكثف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين استجابتها لنشر المساعدة الشتوية في الوقت المناسب، خاصة للأسر النازحة الأكثر ضعفا.

وقالت المفوضية إنها تقدم مساعدات نقدية متواصلة متعددة الأغراض لتلبية احتياجاتهم الفورية المتعلقة بالدفء والأمن.

وأكدت المفوضية عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، على ضرورة الاستمرار في تقديم الدعم.

في الوقت نفسه، أشار عزت الله نوري، المنسق الوطني للطوارئ في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في أفغانستان، إلى أن هذا هو الموسم الثالث للجفاف خلال خمس سنوات، محذرا من أنه "إذا لم ندعم القطاع الزراعي في الوقت المناسب، فسوف نفقد ركيزة حيوية للاقتصاد الأفغاني".