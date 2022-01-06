رئيس مدينة بلطيم: رفع مناسيب صفايات المطر لاستيعاب وتصريف المياه ببحيرة البرلس

قال اللواء أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، إنه تم اليوم رفع مناسيب صفايات المطر ببعض المناطق المستهدفة بالمدينة؛ لاستيعاب وتصريف المياه ببحيرة البرلس، بشكل أفضل.

وأشار إلى أنه تم رفع المتولد اليومى للقمامة من الشوارع وحول الحاويات، قبل رفعها ونقلها إلى المقلب الرئيسي والتخلص منها بالمدينة والقرى، وأضاف أنه تم تكثيف كل الأعمال لرفع تراكمات مياه الأمطار بالمدينة والقرى.

وأكد استمرار حالة الطوارئ القصوى لمواجهة موجة الطقس السيء التى تتعرض لها البلاد، من خلال انتشار كل المعدات والطواقم الخاصة برفع تراكمات مياه الأمطار بالمدينة والقرى.

وتابع ميدانيا العمل التمهيدى لرصف الطريق الدائرى البحرى لمدينة بلطيم، وذلك بعد توسعته وإزالة التعديات به، مشيرا إلى أنه سيتم إقامة كبارى وعدايات خرسانية آمنة للمواطنين على الطريق نفسه، لافتا إلى وجود مقترح بإقامة كبارى مشاة بقرية الدعاء التابعة لقرية الزهراء.