شهدت الطريق الدائري الأوسطي بدائرة حلوان أمس الأربعاء حادث مرعب، بعدما اصطدمت سيارة نقل تريلا بـ 13 سيارة ملاكي وميكروبان، مما تسبب في تصاعد ألسنة النيران والدخان وتفحم عدد من السيارات ومصرع شخص وإصابة 8 آخرين بجروح بالغة بالجسد، الأمر الذي أدخل الرعب والفزع في قلوب الجميع خاصة أنها ليست بالأولى.

يستعرض "الشروق" أبرز حوادث الطريق الدائري الأوسطي والتي يرجع بعضها -كما ذكر العديد من قائدي السيارات- إلى وجود بعض المشاكل الفنية التي تحجب الرؤية.

في أوائل شهر أبريل 2021، وبالتحديد في الساعات الأولى، اصطدم 6 سيارات بينها نقل بمقطورة، لتتسبب في موجة إنفجارية أدت إلى تفحم السيارات، وأسفر عن وفاة شخصين وإصابة 6 آخرين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ 3 سيارات إطفاء و 5 سيارات إسعاف لمكان الحادث، وتبين اصطدام سيارة نقل بمقطورة، وفنطاس و3 سيارات ملاكي وسيارة ميكروباص وسيارة سوزوكي.

نقل الجثث إلى المشرحة، فيما نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي مطلع شهر مايو في ذات العام، لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب قرابة 6 آخرين في حادث انقلاب سيارة نقل كونتنر، وسقوط حمولة أخرى محملة بحديد التسليح وتصادم أكثر من 5 سيارات بها.

وبالانتقال والفحص تبين اشتعال النيران في إحدى السيارات نتيجة الحادث، وتهشم السيارات الأخرى، مما أسفر وقوع مصرع واصابة 11 شخص، نقلا إلى المستشفى.

وبعمل التحريات تبين وجود حادث آخر على بعد أمتار من الحادث الأساسي، وهو السبب الرئيسي في وقوع الحادث، حيث توقفت السيارات فاصطدمت بها السيارة المحملة بالكونتنر من الخلف.

أوائل شهر يوليو، وقع حادث تصادم مروع بين سيارتي نقل، مما تسبب فى اشتعال النيران فى إحداهما، نتج عنه مصرع شخص وإصابة 6 أخرين بجروح وحروق بالغة في الجسد.

وبالانتقال والفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بأخرى واشتعال النيران فى سيارة نقل مواد بترولية، أسفر عن وقوع.

وفي أغسطس من العام نفسه وفي ذات الموقع، وقع حادث تصادم سيارة مقطورة بعدد من السيارات داخل نفق الطريق الدائري الاوسطي اسفل طريق الأوتوستراد.

وبإجراء التحريات تبين انقلاب السيارة المقطورة على يمين الطريق واصطدامها بـ 3 سيارات ملاكي وسيارة تاكسي وأخرى ربع نقل، أسفر عن مصرع وإصابة 6 أشخاص.

وفي شهر أكتوبر شهد الطريق الأوسطي مجزرة بعدما تناثرت الدماء على الأسفلت، وهو يعتبر الحادث الأبشع من بين تلك الحوادث، الذي راح ضحيته 19 شخصا، في حادث تصادم سيارة نقل بأخرى ميكروباص.

وتم رفع حطام الحادث والعمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وفي هذا الإطار ناشدت النيابة العامة بعد وقوع حادث اليوم، ونظرا لتكرار الحوادث على تلك الطريق، المختصين بالانتقال لمعاينة المنطقة التي شهدت الحادث، لبيان حقيقة سبب تكرار وقوع الحوادث المرورية به، وإصلاح ما فيه من عيب إن وُجد؛ حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات.

وأشارت النيابة العامة في بيان لها مساء اليوم إلى تكرار وقوع الحوادث المرورية بهذه المنطقة، لسابق تلقيها إخطارات بها نتيجةَ حجبِ زاوية الرؤية في المنحنى الذي وقع عنده الحادث.