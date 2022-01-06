أغلقت الإدارة الهندسية بمديرية الأوقاف في محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، مسجد العارف بالله سيدي سالم البيلي أبو غنام والشهير بمسجد «أبو غنام» الأثري بمدينة بيلا؛ بعد تسرب مياه الأمطار من سقف المسجد خلال موجة الطقس السيئ الأخيرة، وخطورة وضع المسجد خلال الفترة الحالية.

ويأتي قرار غلق مسجد «أبو غنام» حفاظا على سلامة وصحة رواده من أهالي مدينة بيلا، ولدرء الخطر عنهم، ولحين بدء ترميمه بالتعاون بين وزارتى الأوقاف والسياحة والآثار.

وكان مسجد العارف بالله سيدي سالم البيلي أبو غنام والشهير بمسجد أبو غنام الأثري بمدينة بيلا، قد شهد خلال الأيام الماضية حدوث تسريب كبير لمياه الأمطار من سقف المسجد، حيث أغرقت مياه الأمطار السجاد وبعض الوصلات الكهربائية الداخلية للمسجد.

وفي سياق مُتصل، ناشد العديد من أهالي مركز ومدينة بيلا، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بسُرعة بدء أعمال ترميم مسجد «أبو غنام»، حفاظا على التراث الأثرى والمعماري، وحفاظاً على حياة المُصلين والزائرين.

كما طالب الأهالي، بوضع المسجد على خريطة السياحة الداخلية لمحافظة كفر الشيخ، وإبراز مكانته التاريخية والأثرية، ولاسيما أنه يُعد أحد أقدم مساجد المحافظة.

ويرجع تاريخ إنشاء مسجد العارف بالله سيدي سالم البيلي «أبو غنام»، أحد الأولياء الصالحين الذي عُرف عنه التقوى والصلاح، إلى عام 700 هجرية، وبالتحديد فى العصر المملوكى الشركسي، ليكون تُحفة معمارية، بعد أن تُوفى رضى الله عنه عام 632 هجرية عن عُمر يُناهز 67 عاماً، ودُفن بمقامه المشهور بمسجد «أبو غنام»، بمدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ.

ومسجد «أبو غنام» تم تسجيله كأحد الآثار الإسلامية عام 2001 متر، ومرّ على تاريخ إنشاء المسجد أكثر من 744 عاما، وكان يُعتبر تُحفة معمارية وفنية رائعة فى تاريخ البناء والعمارة، إلى أن طالته يد الإهمال مُنذ سنوات عديدة، وأصبح فى طى النسيان، وبات مُهددا بالانهيار في أي وقت.