فريدة الشوباشي: قلوبنا حست بالرئيس السيسي من أول يوم إنه مصري صميم

بعد تهنئته للأقباط في كاتدرائية العاصمة الإدارية



أشادت الكاتبة والنائبة فريدة الشوباشي عضوة مجلس النواب، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لكاتدرائية العاصمة الإدارية وتهنئته للأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.



وقالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مصر جديدة" الذي يُقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي ضياء رشوان، عبر شاشة "etc"، مساء الخميس: "قلوبنا حست بالرئيس السيسي من أول يوم بإنه مصري صميم، وكل تصرفاته تدل على ذلك".



وأضافت أنّ حديث الرئيس عن الحلم والأمل والعلم والعمل تعبّر عن الجمهورية الجديدة، اعتمادًا على المصريين كوحدة واحدة.



وأشارت الشوباشي، إلى أنّ الرئيس السيسي يسترجع الوحدة الوطنية بصلابة وقوة ومتانة كما كانت قبل مجيء "أهل الشر" الذين قالت إنهم عملوا على تفتيت النسيج المجتمعي.



وتابعت: "لا أحد مُخوَّل على الأرض بأنه يحكم على الضمائر.. الحكم يكون على الأفعال، لكن العلاقة بين الشخص وربنا أمر مختلف تمامًا".



وفي وقت سابق من الخميس، زار الرئيس السيسي كاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية لتقديم التهنئة للأقباط بحلول عيد الميلاد، وألقى كلمة مقتضبة أكّد فيها أنّ مصر تتجه نحو الجمهورية الجديدة بلا أي تمييز أو تفرقة بين طرفي الأمة.