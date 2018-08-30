أقدم العمل الذى يجذبنى سواء كان حول اضطهاد امرأة أو حتى الحيوانات

هناك خطأ شائع أن الفن لابد أن يقدم رسالة فنحن لسنا سياسيين ولا مصلحين اجتماعيين.. فقط نصنع ترفيهًا يعبر عما بداخلنا

منذ بدايتى لم أفعل شيئًا بقصد إثارة بلبلة أو حتى سعيًا وراء ترند

تعرضت للهجوم وحُورِبْتُ وظُلِمْتُ ولم تأتِ لى الأدوار الجيدة التى تمنيتها وذهبت لآخرين وكنت أشعر بأنهم أقل كفاءة منى

قدمت أعمالًا بثلاث لهجات مختلفة هذا العام

خطفت الفنانة صبا مبارك الأضواء بعد ظهورها المبهر فى الفيلم الأردنى «بنات عبدالرحمن»، الذى انتزع جائزة الجمهور فى مهرجان القاهرة السينمائى، قبل أن يواصل رحلته فى عدة مهرجانات أخرى.

«الشروق» التقت صبا، لتتحدث عن سر انجذابها للفيلم، وكيف استقبلت ردود الفعل من الجمهور، وهل توقعته بهذا الشكل، وكيف ترى تناقض السلوك المجتمعى الذى كشفه العمل والشخصية، وهل سيكون ذلك محل هجوم تتوقعه، وما سبب التوهج والنضج الذى وصلت له فى أعمالها الأخيرة؟

تقول صبا، إنها كانت تراهن على فيلم «بنات عبدالرحمن»، ولم تتخوف من هذه المجازفة، بل كان تحديا مهم، فى محاولة نجاح فيلم أكثر من الخوف من إخفاقه، فهى تحب التمثيل للغاية، وتسعى للتجديد بصورة مستمرة، والتطوير من أجل المغامرة لكى تكتشف جوانب جديدة بداخلها، مما يشكل لها ثراء داخليا، فهى تشعر بالملل بسرعة وهذا السبب وراء إنتاجها لأعمال تشعر بانجذاب نحوها.

< ما الذى جذبك فى الفيلم أثناء قراءة السيناريو؟

ــ فى البداية أنا أعجبت بشخصيات الأربع بنات، وكل واحدة منهن لها طريقة مختلفة عن الأخرى، وجميعهن أجمل من بعض، والمخرج زيد أبوحمدان عندما تحدث معى أول مرة لم يكن حديثه من أجل أن أقوم بإنتاج الفيلم لكنه أبلغنى أنه يريد اسمى لكى يتمكن من بيع الفيلم ويقوم بإنتاجه، فطلبت منه السيناريو لقراءته، فأحضر لى نسخة قديمة وكان يقوم بالتعديل عليها، وبعدما انتهيت من القراءة أعجبت بالفيلم جدا، واستقررت على تقديم شخصية «آمال» لأننى لم أقدمها من قبل وقررت المجازفة بها، على الرغم من أن هناك شخصيات جذابة أكثر منها، مثل شخصية «سماح» فهى جميلة و«حرشة» وصايعة والجمهور كان يضحك على إيفيهاتها أثتاء العرض، لكننى شعرت بأننى لم أقدم دور «آمال» وأريد تقديمه، وعندما شعرت بأن طريقنا طويل قررت إنتاج الفيلم، وأخذت الفيلم واعتبرته ابنى، وتأتى فى المرحلة الثانية أختى المنتجة آية، التى أريد أن أوجه لها تحية كبيرة على مجهودها فى إنتاج الفيلم، والفيلم مر بصعوبات كثيرة، وإنتاج السينما مختلف تماما عن إنتاج التلفزيون.

< ما الذى لمسك فى الفيلم؟

ــ كل الشخصيات لمستنى، كل شخصية من هذه الشخصيات تتقاطع فى شىء معى، وكل واحدة منهن لديها أزمتها، فمنهن واحدة جاءت لتأخذ موافقة والدها على الشخص التى ستتزوجه، والأخرى جاءت لتحاول إنقاذ ابنتها، والثالثة تائهة فى الشارع تحاول أن تلتقى بزوجها، والرابعة تريد أن تتزوج، فكل واحدة فيهم عندها أزمتها، وحادث فقدان الأب يبدو أنه محور أحداث الفيلم ولكنه فقط جمعهن، وهذا الشىء الذى لمسنى، أنه أحيانا تنام ثم تستيقظ لتجد شيئا صغيرا يغير حياتك، فلابد أن يقدر الإنسان قيمة الحياة، والتفكير فى الحاضر فقط وعدم التفكير فى الماضى أو المستقبل، وعندما اجتمعن واستمعن لمشاكل كل منهن فى السيارة انتهت كل الأزمات.

< بعدما قدمت «بنات عبدالرحمن» الذى يناصر المرأة المضطهدة.. هل سيكون ذلك توجهك فى الفترة القادمة؟

ــ ليس بالضرورة أن يكون توجهى، فأنا أقدم العمل الذى يجذبنى وينال إعجابى، سواء كان يضطهد امرأة أو ولدا أو اللاجئين أو حتى الحيوانات، لكن الموضوع ليس له علاقة بالمرأة تحديدا، لكننى بالطبع أدعم المرأة، حتى إن شركة الإنتاج التى امتلكها كل من يعمل فيها سيدات، فهذا بالنسبة لى الدعم.

وأنا غير مؤمنة بأن الفن ملزم أن يقدم رسالة، لكن أنا كإنسانة لدى رسالة أما بالنسبة للفن الذى أقدمه لا، وأرى أن الفن للترفية فى النهاية، فهناك خطأ شائع أن الفن لابد أن يقدم رسالة، نحن لسنا سياسيين ولا مصلحين اجتماعيين، نحن فقط نصنع ترفيه محترم يعبر عما بداخلنا، ومؤمنين بالشىءالذى بداخلنا أن لا يكون متعارض مع مبادئ المشاهد، ويكون فن محترم، فإذا كان بداخل المشاهد خطوات فى حياته يريد أن يصل إليها عليه بالتنفيذ بمفرده دون انتظار عمل فنى يقدم له رسالة أو حتى نصيحة، فمشكلة الفلسفة والتنظير أنهما مثل القصص يتم روايتهما كثيرا لكن لم يتحققوا على أرض الواقع.

< الفيلم حقق نجاحًا وردود فعل قوية.. هل توقعت تفاعل الجمهور؟

ــ بكل صراحة أنا كنت متوقعة نجاح الفيلم، وكنت أرى أنه تحدى بالنسبة لى أن الفيلم يحقق نجاح مع الجمهور، لكننى لم أتوقع تفاعل الجمهور مع الفيلم والتصفيق الحار على عدد كبير من مشاهد الفيلم أثناء عرضه، وتعليقاتهم بالإشادة على الفيلم وعلى دورى، ولكن كنت أشعر فى البداية أن الجمهور سيحب الفيلم أثناء المشاهدة.

وبالنسبة لردود الأفعال التى حصل عليها الفيلم كانت شيئا آخر، خاصة فى مصر لأن الجمهور مختلف تماما، فالجمهور المصرى لا يسمع لهجات مختلفة بكثرة، لأن الصناعة فى مصر هى الغالبة فى الوطن العربى، فكل الدول العربية تشاهد الأعمال المصرية وليس العكس، وحتى الجمهور الذى حضر الفيلم ليس جمهور سينمائى اعتاد على اللهجات العربية بل كان جمهور عادى، وكان هذا مفاجأة بالنسبة لى.

< ظهرت فى الفيلم وأنت مرتدية النقاب وتدخنين السجائر.. هل ترى الفيلم سيتعرض للهجوم؟

ــ مستعدة للهجوم، لكن لا أشعر أن الفيلم سيتعرض للهجوم، فـ«آمال» ظهرت بالنقاب وبعدها كانت تدخن السجائر، فلا أرى أن هناك مشكلة، هى لم تدخن الحشيش مثلا.

لكن تدخين المرأة للسجائر فى المجتمع الأردنى هو أمر عادى، فأنا جدتى كانت محجبة وتدخن السجائر، من الممكن أن تكون هذه التفصيلة فى المجتمع المصرى سلوك غير عادى، لكنها بالأردن أمر عادى جدا، وبكل أمانة لا يهمنى الهجوم، بالنسبة لى قدمت فيلم أردنيا تفاصيله كبيئة صحيحة جدا، وشخصيتى فى الفيلم ارتدت النقاب رغما عنها، وعندما قررت أن تأخد قراراتها بنفسها خلعت النقاب، وبدلا من أنها تدخن السجائر فى السر طوال حياتها أصبحت تدخن فى العلن، وبعدها أخذت القرار بعد آخر سيجارة وحطمت العلبة وامتنعت عن التدخين بعدها نهائيا، لأنها ليست بحاجة إلى تفريغ إحباطها وكبتها فى شىء آخر، وهى شخصية درامية فى النهاية، كون الجمهور سيهاجم أو لا فهذا شىء ليس بإمكانى تحديده، لكننى شاهدت شريحة من جمهور غير سينمائى تفاعل مع الفيلم وكان محب ومعطاء ودافئ ومرحب وهذا أمر فى غاية الجمال.

وأنا منذ بدايتى لم أفعل أى شىء بقصد إثارة بلبلة، أو حتى سعيا وراء ترند، ولكن إذا حدث هجوم سأعرف أدافع عن الشخصية التى أقدمها وأدافع عن فيلمى، وليس لدى اعتذار أقدمه عن الفيلم، فأنا أحب الفيلم ومتبنياه، ومؤمنه بكل تفاصيله وأصدق شخصياته وأحبهم، واعرف ادافع عنهم والفيلم كله يمثلنى.

< مشهدك فى الفيلم أثناء قيادة السيارة هل استعنت بدوبليرة؟

ــ هناك «شوت» واحد فى مشهد العربية كان فى دوبليرة، استكملت المشهد بدلا منى، لأنه كان خطر وأنا شعرت بالخوف على الغنم، ورفضت المجازفة حتى لا نؤذى الحيوانات، لكن طوال المشهد كنت أقود السيارة.

< ما سبب حالة التوهج والنضج التى وصلتى لها فى أعمالك الأخيرة؟

ــ الفكرة كلها تكمن فى الإصرار، فأنا تعرضت للهجوم واتحاربت واتظلمت ولم أحصل على حقى، ولم تأتِ لى الأدوار الجيدة التى تمنيتها وكانت تذهب لآخرين وكنت أشعر أنهم أقل كفاءة منى، وكانت تأتى على لحظات شعرت فيها باليأس وحدثت نفسى «تاعبة نفسك كدة ليه وقاعدة بتكبرى ومجتش الفرصة اللى تفرقع»، لكن فى النهاية قلت لنفسى الواحد لابد أن يكون أمين مع نفسه، ولا أحب الاستعجال فى عملى، واحب أن أكون متواجدة بأعمال يفتخر بها ابنى واختى، وعندما يأتى أحد ويقول لى: «غيرتِ لى شيئا فى حياتى أو كنت مصدر الهام بالنسبة لى» هذه الجملة تفرق معى كثيرا. وأتمنى أن أقدم إضافة فى المستقبل، وأعد الجمهور أننى سأظل نفسى.

< جسدت شخصيات كثيرة بلهجات متعددة.. ما هى الشخصية التى تريدين أن تقدميها؟

ــ قدمت هذا العام دور عراقية وأخرى ليبية فى فيلم «السرب» المقرر عرضه قريبا، ولبنانية، جميعهم فى سنة واحدة، وحاليا لا أريد تقديم شخصية بعينها ولكن أى دور لم أقدمه من قبل ويكون مناسبا لى أجسده على الفور.