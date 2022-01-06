أكد أحمد راشد محافظ الجيزة أن الدولة المصرية تشهد نهضة تنموية غير مسبوقة في إنشاء شبكات الطرق والمحاور والتي تهدف إلى تحقيق الربط والتكامل مع المشروعات التنموية الكبرى مما يساهم في تغيير الوجه الحضاري وتيسير الحركة المرورية وحركة تنقل المواطنين وتشجيع الاستثمار.

جاء ذلك في تصريحات للمحافظ خلال جولته التفقدية، اليوم الخميس، لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال تطوير ورصف الطريق التبادلي بجوار القرية الذكية بطول 5ر3 كم بدءا من طريق مصر إسكندرية الصحراوي حتى محور الضبعة لربط الحركة المرورية للقادم من طريق مصر إسكندرية الصحراوي متجهآ لمحور الضبعة.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن أعمال التطوير تشمل على أعمال توسعة الحارات المرورية بالشارع وإعادة تنسيق الجزيرة الوسطي مع تدعيمها بالمسطحات الخضراء وإنشاء بالوعات صرف أمطار بالطريق وأرصفة مشاة ببلاط الانترلوك وأعمدة إنارة حديثة وذلك للمساهمة في تيسير الحركة المرورية بذلك القطاع بالتزامن مع تنفيذ عدد من مشروعات الرصف وشبكة المحاور المرورية الجاري تنفيذها بقطاعات المحافظة المختلفة.

وخلال الجولة، أكد محافظ الجيزة على ضرورة الاستعانة باستشاري طرق لوضع الرؤية الهندسية التي تضمن إجراء تنسيق عام للشارع، مشددآ على الشركة المنفذة بضرورة استخدام أفضل الخامات وفقا للاشتراطات المحددة لكي تتحمل عوامل الأستدامة، بالإضافة إلى تكثيف ورديات العمل بما يضمن تحقيق معدلات انجاز أعلى خلال مراحل العمل والانتهاء من تنفيذ الأعمال طبقا للجدول الزمني المحدد.

كما كلف المحافظ جهاز شبكات المعلومات بعمل المسحات اللازمة للتأكد من عدم وجود كابلات مرافق بالجزيرة الوسطي تعوق تنفيذ أعمال التطوير لاستغلالها في توسعة نهر الطريق .