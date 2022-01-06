عبّر الفنان أحمد فهمي، عن سعادته الكبيرة بعرض تمثاله متحف توسو بمدينة دبي الإماراتية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الأربعاء، إنّ تواصل إدارة المتحف معه بدأ منذ ثلاث سنوات، حيث كان قد انتهى من موسم آراب آيدول وكذا تصوير مسلسله لأعلى سعر.

وأضاف أنّ البدلة التي يرتديها التمثال هي بدلته الحقيقية طبقًا للعقد المبرم مع إدارة المتحف، مشيرًا إلى أنّه سيكون له تمثال ناطق ومتحرك سيعرض في متحف توسو خلال أشهر.

وأشار إلى أنه انتهى من تسجيل بعض الجمل التي سينطقها التمثال مثل "تعالى اتصور معايا"، موضحًا أنّ الحديث يكون مُوجّهًا لزوار المتحف.

وكان فهمي، قد تواجد في دبي خلال الأيام الماضية، ليزور متحف مدام توسو، الذى يتواجد بداخله تمثاله، وهو المصرى الوحيد الذى تم تصميم تمثال له داخل المتحف بدبى، فى حين أن اللاعب المصرى العالمى محمد صلاح لديه تمثال فى متحف مدام توسو فى لندن.