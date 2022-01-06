اتهمت كندا وحلفاؤها، إيران، اليوم الخميس، بتجاهل عائلات القتلى عندما أسقط جيشها طائرة ركاب قبل عامين برفضها التفاوض على تسوية.

تأتي الإدانة المشتركة من قبل كندا وبريطانيا والسويد وأوكرانيا بعد أن تجاهلت إيران أمس الأربعاء، موعدا نهائيا من قبل تحالف الدول للتفاوض على تسوية لكارثة 8 يناير 2020 التي أسقطت فيها الحرس الثوري الإيراني رحلة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية 752.

ووصفت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، ونظراؤها، هذا الرفض بأنه "إهانة" لعائلات الـ 176 شخصًا الذين كانوا على متن الطائرة قتلوا على متن الطائرة، بمن فيهم 55 مواطنا كنديا و 30 مقيما دائما، إلى جانب رعايا بريطانيا وأوكرانيا وأفغانستان والسويد.

وقالت كندا وحلفاؤها - في بيان مشترك - إنها حاولت مرارا وتكرارا التفاوض مع إيران، لكنها تجد الآن أن هذه الجهود لا طائل من ورائها، لذا ستتبع طرقا أخرى في القانون الدولي.

وكان تحالف الدولي - الذي يطلق على نفسه مجموعة التنسيق والاستجابة الدولية - قد أعطى إيران الشهر الماضي مهلة نهائية أمس؛ للجلوس إلى طاولة المفاوضات والتفاوض بشأن تعويضات لأحباء الضحايا.