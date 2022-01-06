أمريكا واليابان تبحثان تجارب إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية والأزمة الأوكرانية

بحث وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، ونظيره الياباني يوشيماسا هاياشي، تجارب كوريا الشمالية الصاروخية، وكذلك الأزمة الأوكرانية.

جاء ذلك، وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس في مكالمة هاتفية أدان خلالها بلينكن إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية وأكد التزام الولايات المتحدة الصارم بالدفاع عن اليابان.

وتطرق الوزيران، بحسب البيان -خلال الاتصال الهاتفي- إلى الأزمة الأوكرانية، حيث جددا تأكيد دعمهما القوي لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.

كما ناقش بلينكن وهاياشي التعاون بين الولايات المتحدة واليابان بهدف نزع السلاح النووي، والعمل على تحقيق السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.

وأعلنت كوريا الشمالية، الخميس، أنّها أجرت أمس تجربة على صاروخ أسرع من الصوت، في أول اختبار من نوعه هذا العام في الدولة ذات السلاح النووي.

وأشارت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إلى أنّ الصاروخ الذي أُطلق الأربعاء حمل "رأساً حربية انزلاقية فرط صوتية" وقد "أصاب بدقّة هدفاً على بعد 700 كيلومتر.