صندوق مكافحة الإدمان: «الحشيش ليس مخدرًا» وهم منتشر بين بعض السائقين والحرفيين

قال الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، إنّ هناك الكثير من المفاهيم المغلوطة حول مشكلة المخدرات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" الذي يُقدمه الإعلامي تامر أمين، عبر شاشة "النهار"، مساء الأربعاء، أنّ هناك من يتوهم أنَّ بعضًا من أنواع المواد المخدرة لا تسبب الإدمان مثل مخدر الحشيش، كما يتوهم البعض أن مخدر الترمادول يعطي قوة جنسية أو بدنية.

وأوضح أنّ هذه المفاهيم منتشرة بين بعض الفئات مثل الحرفيين والسائقين، وهو ما يدفع نحو تعاطي المواد المخدرة.

وأشار إلى أنه في عام 2017، كان نسبة التعاطي بين سائقي الحافلات المدرسية تصل إلى 12%، بينما انخفضت النسبة في الفترة الحالية بسبب الحملات التي يتم تنظيمها بشكل دائم والإجراءات الرداعة المتخذة.

ولفت إلى أنّ عام 2021 شهد الكشف على نحو 10 آلاف و500 سائق، بنسبة تعاطي وصلت إلى 1.1%، مؤكّدًا أن هناك زيادة للطلب على العلاج بشكل كبير بما في ذلك في الجهاز الإداري للدولة.

وكانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، قد استعرضت تقريرًا عن نتائج لجنة الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية، على مدار عام 2021.

وشهدت الحملات إجراء الكشف على 10515 سائقًا، وتبين تعاطى 109 سائقين،للمواد المخدرة "حشيش ترامادول، مورفين ، تعاط متعدد "، وفق الوزيرة التي أكّدت أن من ثبت تعاطيه للمواد المخدرة تم احالتهم الى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر‪.