رئيس جامعة طنطا : جامعة طنطا تحقق نسبة 100% فى إنجاز وسرعة حسم الشكاوى

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، عن تحقيق الجامعة نسبة ١٠٠٪ فى إنجاز وحسم الشكاوى الحكومية الموجهة إليها وفقًا لتقرير رئاسة مجلس الوزراء حول جهود تلقي ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، خلال شهر ديسمبر الماضي وذلك للعام الثالث على التوالى.

وأوضح رئيس الجامعة، أن اجمالي عدد الشكاوى التى استقبلتها الجامعة ٢٢٢٦ شكوى منها ١٧٥١ شكاوى فردية و ٤٧٥ شكاوى جماعية وتم فحصها بدقة وفى أسرع وقت، مؤكدًا أنه يتم التعامل بجدية مع كافة الشكاوى والعمل على إيجاد حلول جذرية لها تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتذليل كافة العقبات أمام المواطنين وتحقيق الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأشاد الدكتور محمود ذكى، بجهود منظومة الشكاوى الحكومية فى التعامل مع الشكاوى ذات الخطورة، والعمل على سرعة إزالة جميع الشكاوى، لدعم التواصل مع المواطنين والتفاعل مع شكواهم بكل موضوعية والاستجابة لشكاوى وطلبات واستغاثات المواطنين بمختلف المجالات .

كما أشاد بجهود فريق العمل بجامعة طنطا على الجهد المبذول فى إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إلي الجامعة وقدم خالص الشكر للدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، والعميد أيمن جمال مدير المتابعة، وأسماء حسن مدير متابعة الجهات بمنظومة الشكاوي الحكومية، والمستشار خيرى عمارة المستشار القانونى لجامعة طنطا، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام جامعة طنطا، والدكتور أحمد عواض مدير وحدة تحليل الشكاوى ودراسة مقترحات التطوير ، وهاجر شحاتة مسؤل الرد على الشكاوى، وفريق العمل من المستشفيات والكليات والمدن والإدارات العامة، موضحًا أن المستشفيات الجامعية بذلت جهدا ملموسا فى حل استغاثات المواطنين.