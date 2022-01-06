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استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في نابلس

رام الله - أ ش أ
نشر في: الخميس 6 يناير 2022 - 9:48 ص | آخر تحديث: الخميس 6 يناير 2022 - 9:48 ص

استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، في منطقة بلاطة، شرق مدينة نابلس الواقعة بشمال الضفة الغربية.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن مواجهات اندلعت عقب اقتحام الاحتلال، لمنطقة بلاطة البلد شرق نابلس، وأطلق جنود الاحتلال خلالها الأعيرة النارية، ما أدى إلى إصابة الشاب ويدعى باكير محمد موسى حشاش (21 عامًا) بجروح حرجة، نقل على إثرها إلى المستشفى، حيث تم إعلان استشهاده.

وقال ناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن اشتباكات مسلحة وقعت بين مقاومين وقوات الاحتلال التي اقتحمت نابلس لاعتقال أحد المطلوبين.


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