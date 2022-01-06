حملات تفتيشية للأجهزة الرقابية لضبط أدوية مواقع التواصل الاجتماعى والفضائيات

الكشف عن منشطات يتم خلطها بالترامادول وأدوية تخسيس تحوى مواد محظورة دوليًا وتسبب الاكتئاب

عضو مجلس الصيادلة: الأعشاب فى غير الشكل الصيدلانى المسجل تعتبر نوعًا من أنواع النصب.. والصيدليات الحلقة الأضعف فى هذه المنظومة



يشهد سوق الأدوية المغشوشة انتعاشا كبيرا فى الآونة الأخيرة، يقف خلفه حملات ترويج موسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعى وعدد من الفضائيات لأدوية ومستحضرات طبية وأعشاب، غير مسجلة بوزارة الصحة، ومدون عليها وصفات علاجية، تسعى الأجهزة الرقابية للتصدى لها عبر حملات مكثفة.

إحدى هذه الحملات التى قادتها وزارة الداخلية بالتعاون مع الجهات الرقابية أسفرت عن ضبط 26.5 مليون عبوة منتهية الصلاحية ومدون عليها وصفات علاجية، بعد تلقى العديد من الشكاوى بشأن هذه الأدوية.

يقول عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن الحملات المخصصة لهذا النوع من المنتجات الخاصة بالعقاقير أو مستحضرات التجميل تتأكد أولا من طباعة اسم بلد المنشأ، ورقم التسجيل الخاص بوزارة الصحة، وعنوان المصنع، حتى يتم الرجوع إليه حال تواجد مشكلة ما فى المنتج ليتم تجفيف منابع المضبوطات غير الصالحة، مؤكدا أنه تم ضبط كميات كبيرة من الأعشاب الطبية خلال الفترة الماضية، وغير مدون عليها هذه البيانات المطلوبة ليتم التحفظ على هذه المضبوطات وإحالة الأمر للنيابة العامة لاتخاذ اللازم.

مصدر مسئول بوزارة التموين ذكر أن الوزارة تنفذ عددا كبيرا من الحملات الرقابية المكثفة على أسواق ومخازن السلع فى جميع المحافظات بشكل يومى، بهدف منع أى فرص لاحتكارات السلع الأساسية من جانب كبار التجار، علاوة على تطهير الأسواق من السلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف المصدر، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن الحملات التى تطلقها الوزارة تستهدف منع أى تاجر من تخزين كميات كبيرة من السلع وحجبها عن الأسواق، كما أن القانون يجرم هذه العملية التى ينتهجها بعض التجار لرفع سعر السلعة أو المنتج لتحقيق أرباح أكبر، وهو ما يتم مواجهته بكل قوة من جانب الجهات الرقابية التابعة للوزارة.

ونوه المصدر إلى أن الحملات التفتيشية تشارك فيها جهات متعددة مثل وزارة التموين والطب البيطرى ووزارة الزراعة وجهاز حماية المستهلك، بهدف ضبط الأسواق من حيث السعر والجودة من خلال التأكد من توافر فواتير شراء البضاعة المخزنة بالمخازن أو المعروضة بالمحال، وفحص تلك البضائع للتأكد من سلامتها، خصوصا التى تزدهر فى مواسم الأعياد والمناسبات الاجتماعية.

من جانبه، يقول عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة المفروض عليها الحراسة القضائية ثروت حجاج، إن الأدوية المغشوشة موجودة فى مصر وفى كثير من دول العالم، وهناك نوعان الأول تم تهريبه من الخارج عبر الحدود ويعرفونه بالدواء المستورد وهذا الدواء لم يسجل فى مصر بشكل رسمى ولذلك يندرج تحت بند الغش التجارى، رغم أنه قد يكون غير فاسد، والنوع الثانى مغشوش داخل مصر من خلال مصانع «بير السلم»، وهذا النوع تحديدا يمثل كارثة على صحة المواطنين.

وأضاف حجاج لـ«الشروق»، أن الحد من انتشار ظاهرة الدواء المغشوش أو غير المسجل يكون بعدة خطوات منها إحكام الرقابة على الجمارك وجميع المنافذ التى قد يدخل من خلالها شحنات الدواء وهذا دور الجهات الرقابية فى الدولة، وهى تجتهد بقدر المستطاع لكن الأمر يحتاج إلى مزيد من الرقابة.

حل آخر يطرحه حجاج لسد هذا المنبع، وهو استيراد أصناف الأدوية التى يحتاجها السوق فى مصر خاصة أدوية الأورام، حتى لا يلجأ المواطن لشراء الدواء المهرب.

وأشار إلى أن هناك دورا كبيرا للأطباء البشريين للحد من انتشار الدواء المهرب بعدم كتابته للمريض من الأساس، وتحذيرهم من كتابة أى نوع دواء غير مسجل فى مصر، لافتا إلى أن هناك أنواع أدوية مستوردة من الخارج، يتم تصنيعها محليا فى مصر، بمصانع «بير السلم»، وبيعها على أنها مستوردة، وبأسعار عالية، وهنا يأتى الدور الرقابى فى الرقابة على شركات ومخازن الأدوية.

يلفت عضو نقابة الصيادلة إلى أن كل الصيدليات تحصل على الدواء من خلال شركات التوزيع والمخازن، ومعه فاتورة بذلك، لكن حين يكتشف وجود دواء مغشوش فى الصيدلية يتم تحرير محضر للصيدلى أيضا، رغم أنه اشترى الدواء من الشركة، ولم يقم بتصنيعه، لذلك يعتبر الصيدليات الحلقة الأضعف فى هذه المنظومة.

وبشأن العلاج بالأعشاب قال حجاج، إن هذا الأمر شبيه بالعلاج من خلال الدجل، مستدركا: «هناك نسبة كبيرة جدا من الأدوية يدخل فى تكوينها الأعشاب تصل إلى ثلث الدواء الموجود بالسوق، والأعشاب فى غير الشكل الصيدلانى المسجل، يعتبر نوعا من أنواع النصب».

وأضاف أن معظم هذه الأدوية منتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعى وفى بعض وسائل الإعلام، ويجب تتبع هؤلاء والقبض عليهم ومنع نشر أى إعلانات لهم، خاصة أن الأعشاب أكثر شىء معرض للغش، ولا يستطيع معرفته سوى أستاذة كلية الصيدلة.

فى السياق ذاته، قال أمين نقابة الصيادلة بمحافظة بورسعيد أحمد عليوة، إن عملية الغش فى الدواء تتستر أحيانا تحت اسم الدواء المستورد، ويخدع الكثيرون فيه، لافتا إلى أن المكان الوحيد المصرح له ببيع الدواء هو الصيدلية ومن خلال الصيدلانى، وفيما عدا ذلك سواء الشراء عبر الإنترنت أو بعض الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعى قد يكون دواء مغشوش، أو مسروق، أو فاسد تم تخزينه بطريقة غير جيدة.

وأوضح أن هناك أدوية للتخسيس مغشوشة، وتتضمن مادة محظور استخدامها دوليا وهى مادة «السيبوترامين» والتى تجعل الشخص لا يشعر بالجوع، وهذه المادة تم حظرها منذ فترة كبيرة لأنها تؤدى بأعراض جانبيه تصل للاكتئاب وتؤثر على الصحة النفسية، لافتا إلى أن تلك الأدوية تدخل مصر عن طريق التهريب.

وأشار إلى أن هناك أدوية مستوردة موجودة فى الصيدليات، لكنها دخلت مصر بشكل رسمى وتم تسجيلها من هيئة الدواء المصرية، كما يوجد منشطات جنسية تدخل مصر عن طريق التهريب مثل «الفياجرا»، وبعض تلك المنشطات يتم خلطها بالترامادول، فنجد أحد الأشخاص قام محل عملهم بإجراء تحليل مفاجئ للمخدرات، فيجد التحليل إيجابى، رغم أنه لا يتناولها.

ولفت إلى أن النقابة مسئولة عن أعضائها الصيادلة، وتوعيتهم دائما بعدم شراء أدوية مجهولة المصدر، أو دخلت مصر عن طريق التهريب تحت ستار أنه دواء مستورد، لافتا إلى أن الدور الرقابى يكون لهيئة الدواء والتفتيش الصيدلى فى الكشف عن الأصناف المغشوشة داخل الصيدليات، ولذلك يجب أن يكون الصيدلى معه فاتورة الشراء حتى لا يتحمل المسئولية القانونية لغش هذا الدواء.

وبشأن العلاج بالأعشاب، قال عليوة: «الأعشاب بها مواد فعالة، وبعض الأدوية مستخرجة منها، لكن هل المواطن يضمن أن تكون تلك الأعشاب بها المادة الخام فقط، أم تم خلطها بمواد أخرى، خاصة أن هناك من غير المتخصصين من يدعى معرفته بهذا العلم، وهناك أشخاص راحة ضحية هؤلاء؟».