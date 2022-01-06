وفاة 6 أشخاص جراء تسرب غاز سام في الهند

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توفى ستة موظفين على الأقل في مصنع صباغة بسبب استنشاق أبخرة سامة عقب تسرب بمصنع في ولاية جوجارات شمال غربي الهند، حسبما نقلت قناة "إن دي تي في" المحلية اليوم الخميس عن طاقم خدمات الطوارئ.

وفقد الموظفون الستة و20 عاملا آخر بالمصنع وعيهم؛ إثر استنشاق الأبخرة المنبعثة من شاحنة مركونة، وتم نقلهم إلى المستشفى.

كما تسبب التسرب في نفوق كلبين ضالين.

وتم إجلاء السكان المحليين مؤقتا فيما عملت دائرة الإطفاء على إغلاق موضع التسرب.

وأعاد الحادث إلى الأذهان حادثا مميتا في 1984 عندما لقي آلاف الأشخاص حتفهم، وهم نائمون جراء تسرب غاز في مصنع كيماويات ينتج مبيدات حشرية في بوبال بولاية ماديا براديش.