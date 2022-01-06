الانتهاء بنسبة 90% من أعمال تطوير المنطقة الآثرية المحيطة بالمتحف المصري الكبير

قال أشرف محي الدين، مدير عام منطقة آثار الهرم، إنه تم الانتهاء بنسبة 90% من أعمال تطوير المنقطة الآثرية المحيطة بالمتحف المصري الكبير، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد موعد للافتتاح حتى الآن ولكن من المتوقع أن يكون في الربع الأخير من العام الجاري.



وأضاف محي الدين، في تصريحات لـ«الشروق»، أن أعمال التطوير تتضمن إنشاء لوحات إرشادية حتى يتم توجيه الزائرين للأماكن المراد زيارتها، إلى جانب إنشاء أعمدة إنارة وأعمال كهرباء لللإضائة حول المنطقة، وأيضا جاري تحضير دورات مياه بالمنطقة.



وأوضح مدير آثار منقطقة الهرم، أنه جارٍ تجهيز البنية الأساسية لإنشاء 7 محطات أتوبيسات الكهرباء بالمنطقة، إلى جانب التعاقد لجلب عدد مع الأتوبيسات؛ حتى يتم نقل السائحين للأماكن السياحية المختلفة التي تتبع المنطقة، لافتا أنه بتم تجهيز 2 مبنى للزوار والطلبة السائحين بالمنطقة.