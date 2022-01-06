 زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي يتهم الديمقراطيين باستغلال ذكرى هجوم الكابيتول - بوابة الشروق
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زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي يتهم الديمقراطيين باستغلال ذكرى هجوم الكابيتول

هديل هلال
نشر في: الخميس 6 يناير 2022 - 4:31 م | آخر تحديث: الخميس 6 يناير 2022 - 4:31 م

اتهم زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، اليوم الخميس، الديمقراطيين بـ«استغلال» سياسي لذكرى الهجوم على مقر الكونجرس عندما أراد أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب منع البرلمانيين من المصادقة على فوز جو بايدن بالرئاسة الأمريكية.

ونقلًا عن موقع «يورونيوز عربية»، قال «ماكونيل» في بيان: «من اللافت رؤية بعض الديمقراطيين في واشنطن يحاولون استغلال هذه الذكرى للترويج لأهداف سياسية حزبية كانت موجودة قبل هذا الحدث»، واصفا السادس من يناير 2021 بأنه «يوم قاتم للكونجرس ولبلادن»".

وأثار اقتحام مقر الكونجرس الأمريكي قبل سنة من قبل أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب، صدمة في الولايات المتحدة والعالم، حين حضروا بالآلاف للمبنى في محاولة لمنع البرلمانيين من المصادقة على فوز «بايدن» في الانتخابات الرئاسية.

 


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